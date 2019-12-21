Sergen Yalçın fena patladı: 6 günde...
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaparken altıncı günde üçüncü maçlarına çıktıklarını ifade ederek isyanını dile getirdi.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçı öncesi yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalar yaptı. Söze Mina'nın oğlunun geçirdiği kaza ile giriş yapan Yalçın, "Mina'ya geçmiş olsun. Oğlu ağır bir kaza geçirdi, yaşam mücadelesi veriyor. Beşiktaş maçından sonra öğrendik." dedi.
Daha sonra Rize maçı hakkında konuşan Yalçın, altıncı günde 3. maçlarına çıktıklarını ifade ederek TFF'ye eleştiri getirdi. Yalçın, "Geçen hafta kazanarak bir geri dönüş yaptık. Beşiktaş maçı sonrası kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Bugünkü hedefimiz tabii ki kazanmak. Özellikle iç sahada bunu başarmamız gerek. Altıncı günde üçüncü maçımızı oynuyoruz. Yetkililer nasıl program yaptıysa. Büyük takımla oynuyoruz, 2.5 gün sonra büyük maç oynuyoruz sentetik sahada. Ardından gündüz maçına çıkıyoruz." şeklinde konuştu.
- 21.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Sergen Yalçın fena patladı: 6 günde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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