Sergen Yalçın Vodafone Park'ta bunu yaptı! Beşiktaş maçının sonuna doğru...

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olurken, siyah-beyazlı ekibin efsane yıldızı Sergen Yalçın, teknik adam olarak eski takımına karşı 6'sı lig maçı olmak üzere 7. kez sahaya çıktı ve ilk kez galip geldi. Konuk takım önce Bifouma ardından Jahovic'in (pen.) golleriyle siyah-beyazlıların 6 maçlık galibiyet serisine son verdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kayıpla kapattığı haftayı fırsata çeviremeyen Kartal'da Kadıköy'deki derbi öncesi moraller bozuldu. Peki, Sergen bunu nasıl yaptı ve maçın sonlarına doğru ne oldu? İşte Vodafone Park'taki mücadeleye damga vuran Sergen Yalçın hareketi...