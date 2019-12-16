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Sergen Yalçın Vodafone Park'ta bunu yaptı! Beşiktaş maçının sonuna doğru...
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olurken, siyah-beyazlı ekibin efsane yıldızı Sergen Yalçın, teknik adam olarak eski takımına karşı 6'sı lig maçı olmak üzere 7. kez sahaya çıktı ve ilk kez galip geldi. Konuk takım önce Bifouma ardından Jahovic'in (pen.) golleriyle siyah-beyazlıların 6 maçlık galibiyet serisine son verdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kayıpla kapattığı haftayı fırsata çeviremeyen Kartal'da Kadıköy'deki derbi öncesi moraller bozuldu. Peki, Sergen bunu nasıl yaptı ve maçın sonlarına doğru ne oldu? İşte Vodafone Park'taki mücadeleye damga vuran Sergen Yalçın hareketi...
16 Aralık 2019 Pazartesi 11:16
Güncelleme: 16.12.2019 11:25
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Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği mücadelede, siyah-beyazlı ekibin efsane yıldızı Sergen Yalçın da eski kulübüne karşı 7. kez sahaya teknik direktör olarak çıktı ve ilk galibiyetini aldı.
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Beşiktaş'ın galibiyet serisi sona erdi. Üst üste altı maçını kazanarak zirveye doğru tırmanışa geçen siyah-beyazlılar, evinde Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu: 0-2.
Abdullah Avcı'nın ekibi bu sonuçla hem üç puan, hem de Fenerbahçederbisi öncesi moral kaybetti.
Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında misafir ekip oyunun kontrolünü elinde bulunduran taraftı.
Siyah-beyazlılar devrenin son 15 dakikasını tamamen rakip yarı alanda oynamasına rağmen özellikle Ljajic, Diaby ve Burak Yılmaz, kalabalık Yeni Malatyaspor defansı içinde üretken olamadı.