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09 Ekim 2019, Çarşamba
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'in kralı

Süper Lig'in kralı Yeni Malatyaspor

'de geçtiğimiz sezon tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşayan ve bu başarıyla ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan BtcTurk , iyi performansıyla bu sezonda dikkatleri çekmeye devam ediyor. Sarı-siyahlılar, geride kalan 7 haftada attığı 16 gol ile Süper Lig'in en çok gol atan takımı oldu.

Takım olarak yakalanan başarının yanında bireysel performansların zirvesinde de Yeni Malatyasporlu futbolcular bulunuyor. Makedonyalı golcü Jahovic, attığı 7 gol ile krallık yarışında ilk sırada bulunurken, Guilherme de yaptığı 5 asist ile, 7'nci hafta itibarıyla ligin en çok asist yapan ismi oldu.

yönetiminde bu sezon ilk kez Avrupa'da boy gösteren sezonu ön eleme maçlarıyla açtı. Avrupa Ligi 2'nci Eleme maçında Slovenya ekibi NK Olimpija ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, 2-2 ve 1-0'lık skorlarla rakibini kupanın dışına itmeyi başarmıştı. 3'üncü eleme turunda Partizan'ın rakibi olan sarı-siyahlılar, ilk maçta aldığı 3-1'lik mağlubiyetin rövanşında iç sahada oynadığı iyi oyuna rağmen 1-0 galip gelebilmiş ve turnuvaya veda etmişti.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI
'in 7'nci haftasında evinde Denizlispor'u 5-1 mağlup ederek milli araya moralli giren Yeni Malatyaspor, haftaya damga vurdu. Sergen Yalçın yönetimindeki sarı-kırmızılılar toplam 16 gol ile ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. Yeni Malatyaspor, sadece takım olarak değil, bireysel oyuncu performanslarında da yıldızlarıyla ön plana çıkıyor. Takımın gol silahı Jahovic, Yukatel Denizlispor karşısında 2'si penaltıdan olmak üzere 4 kez ağları sarsarak gol krallığında yarışında 7 golle zirveye yükseldi. Malatya ekibinin Brezilyalı oyuncusu Guilherme ise 5 asist ile ligde en çok asist yapan oyuncu oldu.
Milli araya 10 puanla 9'uncu sırada giren Yeni Malatyaspor, 12 Ekim Cumartesi günü ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-siyahlılar, milli aranın ardından Süper Lig'in 8'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanına konuk olacak.

  1. 09.10.2019
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