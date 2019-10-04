Galatasaray yeni Onyekuru'sunu buldu!

Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim takımdaki aksaklığın nedenini belirledi. İlk haftalarda bekleneni veremeyen ve hücum hattına top taşıyamayan Sarı-Kırmızılılar'da, teknik direktör Fatih Terim sol kanada sağ ayaklı bir oyuncu istedi. Terim'in bu isteği üzerine çalışmalarını hızlandıran scout ekibi, tecrübeli teknik adama raporunu sundu.
4 Ekim 2019 Cuma 07:39
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Sezona istediği gibi başlayamayan Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim takımı hareketlendirecek bir isim için talimatı verdi. Daha 5. haftadaki Malatya maçından başlayarak scout ekibine, "Bana devre arasına kadar yeni bir Onyekuru ya da Bruma bulun" diyen Terim'in önüne Hollanda'dan bir isim geldi.
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Sol kanatta sağ ayağıyla oynayabilecek bu oyuncunun Ajax'ın geçen sezon başında Mechelen'den 8.2 milyon euro'ya transfer ettiği Burkina Fasolu genç yıldız olduğu bildirildi.
O oyuncu Hassane Bande... Gözlemcilerin yüksek bir rakama alınmasına rağmen bu sezon hiç şans verilmeyen 20 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapılması önerisinde bulundukları kaydedildi.
AJAX'IN DA İŞİNE GELİR Teknik patron Fatih Terim'in onay verip yönetime bildirmesi halinde de geçen sezondan beri izlenen fakat teklif yapılmayan Burkino Fasolu oyuncu için Ajax'ın kapısı kiralık anlaşmasıyla çalınacağı öğrenildi.
Scout ekibinin sunduğu raporda Ajax'ın kendisine göre yüksek bir bonservis ödediği 20 yaşındaki oyuncu Galatasaray'a göndererek, Onyekuru'nun yaptığı patlamayı yapmasını bekleyebileceği bildirildi.