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05 Ekim 2019, Cumartesi
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fırtınası! 'i salladı

Adis Jahovic fırtınası! Süper Lig'i salladı

, 5-1 kazandıkları maçı sonrası çok mutlu olduklarını kaydederek sahaya yansıtılan oyundan memnun olduklarını da söyledi. Maçta 4 gol atan Jahovic ile ilgili de konuşan Çelikel, Makedon futbolcuyu tebrik etti. Golcü oyuncu da maçın ardından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum attığım 4 gol onların sayesinde" dedi.

7. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında 'u konuk etti. Mücadeleye ise 'in performansı damga vurdu. 32 yaşındaki golcü, müsabakada golleri 28', 71' (Penaltıdan), 69' ve 90+1. dakikada kaydetti.

Yeni Malatyasporlu oyuncu Adis Jahovic maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Jahovic: "Öncelikle 3 puan aldığımız için sevinçliyim. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum 4 gol onların sayesinde geldi. Maça agresif başlamamız gerekiyordu bunu arkadaşlar maç öncesi konuşmuştuk öyle de başladık."

Adis Jahovic çocuklarıyla poz verip röportaja Türkçe devam etti: "Çocuklarımın yanımda olması bana enerji veriyor. Onlar olduğu zaman nasıl güzel oynadığımı görüyorsunuz. Türkçem güzel, değil mi?"

, Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Çelikel, yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 7. haftasında 5-1 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçında çok iyi oynadıklarını ifade etti.

Karşılaşmada sahaya yansıtılan futboldan son derece memnun olduklarını dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:

"Öncelikle galibiyetten dolayı mutluyuz. Sonucun 5-1 olması da bizi ayrıca sevindirdi. Bu arada karşılaşmada sakatlanan Yukatel Denizlisporlu Rodallega'ya üzüldük, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Dün çalışmalarımızın meyvelerini alarak sahadan galibiyetle ayrıldık. Futbolcuları tek tek kutluyorum. Adis Jahovic'i de ayrıca kutluyorum. İyi bir performans sergileyerek 4 golle bunu taçlandırdı. Kendisini, tüm futbolcu arkadaşlarımı kutluyorum."

Çelikel, lige milli maç dolayısıyla verilecek arayı en işi şekilde değerlendireceklerini belirterek, "Daha yoğun çalışarak. Önümüzdeki İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanacağız. Takımın mücadelesinden son derece memnunuz. Yukatel Denizlispor maçı bize güzel bir çıkış oldu. Skorun 5-1 olması camiayı ve kenti çok mutlu etti. Bu çıkışı devam ettirmek için çalışmalarımızı ara vermeden devam edeceğiz. Hocamız ve teknik heyetimizin eşliğinde bu çıkışı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 05.10.2019
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