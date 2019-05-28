Yeni Malatyaspor camiası iftarda buluştu

Yeşilköy'deki Polat Renaissance Otel'de gerçekleştirilen iftara, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, sarı-siyahlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in yanı sıra, Malatyalı siyasetçiler, iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı yaklaşık bin kişi katıldı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 5. tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne elemelerden katılma hakkı kazanan sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hedefimiz ilk 6'da yer almaktı. Ligi 5. bitirdik. UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Futbolcu kardeşlerime, teknik heyete, yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza ve camiamıza teşekkür ediyorum. Bunu birlik ve beraberlik içinde başardık. Birlikte daha güçlü olur, daha büyük başarılara imza atarız. Bugün İstanbul'daki sivil toplum kuruluşları, iş adamlarımız ve siyasetçilerimiz ile iftarda buluşuyoruz. Güzel bir tablo var."

"SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİK"

Göreve gelmelerinin 5. yılında hedeflerini gerçekleştirdiklerini aktaran Gevrek, "Beş sene önce göreve gelmemizin ardından çok şükür Allah bizi mahcup etmedi. Göreve ilk geldiğimizde 3 sene içinde Süper Lig'e çıkacağımızı söylemiştik. Başardık. Sonra 3 sezon içinde Avrupa'ya gitme hedefimiz vardı. İkinci senede bunu da gerçekleştirdik. Hedeflerimizi yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve camiamızla gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonra Malatya'mızı daha güzel yerlere taşır ve en iyi şekilde temsil ederiz." diye konuştu.

Adil Gevrek, haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını aktararak, "İnşallah tekrar aday olacağız. İnşallah kazanan Malatya olsun. Herkes başkanlığa aday olabilir. Bundan memnuniyet duyarım. Yeter ki Malatya'ya ve Malatya'nın birlik beraberliğine hizmet edecek arkadaşlar olsun. Hedeflerimiz var. Bunu gerçekleştirmek ve hizmet etmek için camiamızdan 3 yıl daha yetki istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İftarda konuşan Fikret Orman ise Malatyalıları takımlarına destek olmaya davet ederek, sarı-siyahlı ekibe UEFA Avrupa Ligi'nde başarı diledi.