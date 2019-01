Erol Bulut: "Hedefimiz ilk 6"

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk yarısını üçüncü sırada bitirerek adından söz ettiren Evkur Yeni Malatyaspor, Antalya'da kamp çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki günün ilk antrenmanında Evkur Yeni Malatyaspor kuvvet çalıştı. Antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalya kampını iyi değerlendirerek sezonun ikinci yarısında daha iyi konuma gelmek istediklerini belirtti. Sezon başında devreyi üçüncü sırada bitirmeyi düşünemediklerine değinen Bulut, "29 puanda olacağımızı biz de kestiremedik. Sezon başında 13 kişiyle Topuk Yaylası kampını tamamlamamız, eksik kadroyla Göztepe'ye gitmemiz, takıma takviyelerin geç gelmesi, kampta hazırlık maçlarında sakat oyunculara bakıldığında bu çıkışı düşünmemiştik" diye konuştu.



"İKİNCİ YARI ÇOK DAHA ZOR OLACAK"

Sezona Göztepe'yi deplasmanda, ardından sahalarında Fenerbahçe'yi yenerek iyi başladıklarını anlatan Bulut, Fenerbahçe galibiyetinin kendilerini tetiklediğini, sonrasında sakat futbolcuların da takıma katılmasıyla iyi bir çıkış yakaladıklarını vurguladı. Futbolcularının sahada hücum ve savunmada istediği taktikleri yerine getirdiğini aktaran Bulut, "Önemli olan şu anki durumumuz değil, ikinci yarı sonunda bulunacağımız pozisyon. İkinci yarı çok daha zor olacak. Çünkü her takım birbirini tanıyor, daha tedbirli olacak. Antalya kampında eksiklerimizi gidererek daha iyi konuma gelmek istiyoruz. Yeni gelecek takviyelerle durumumuzu korumak ve iyi çalışmamız gerekiyor" dedi.



"HEDEFİMİZ İLK 6"

Transfer çalışmaları ve ikinci sezon hedefleri hakkında bilgi veren Bulut, şöyle konuştu:

"Daha önce ilk 10 içerisinde olmayı hedeflediğimizi açıklamıştım. Şu anki durumumuza bakıldığında gelecek takviyelerle hedefimizi ilk 6 olarak görüyoruz. Bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Daha iyisini yapabilirsek de yapacağız. Defansa 1-2, hücum anlamında da 2-3 futbolcuya ihtiyaç var. 5 futbolcuya ihtiyaç var. Bu durumumuzu koruma anlamında."



"BOUTAİB'E BAŞARI DİLİYORUM"

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Bulut, Boutaib'in takımdan ayrıldığını dile getirdi. Bulut, "Boutaib bizden ayrıldı, Zamalek takımıyla anlaştı. Kendisine başarı diliyorum" dedi.



"SADIK'IN ADI BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İLE GEÇİYOR"

Transfer döneminde adından söz ettiren Sadık Çiftpınar'dan övgüyle bahseden Bulut, "Sadık transferin gündeminde. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı geçiyor. Şu an biten bir şey yok. Sadık mükemmel çıkış yaptı. Geçen seneden bu yana baktığımızda müthiş gelişme gösterdi. Her geçen hafta bunu iyiye çekmeye çalışıyor. İkinci yarı bizle kaldığı sürece üzerine koyacaktır. Başka takıma da giderse yerine alınacak kişinin, bize aynı katkıyı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.



"BİZ 8,5- 9 MİLYON EURO İLE DİĞER TAKIMLAR 60-70-90 MİLYON EURO İLE BU İŞİ YAPIYOR"

Ligin ilk devresinde diğer takımların performansı hakkında görüşlerini aktaran Bulut, şunları söyledi:

"Büyük takımlar düşüşte olduğu zaman onlardan dolayı Anadolu takımları önde gibi gözüküyor. Ben ona katılmıyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor olsun elindeki geniş kadro ve kaliteli futbolcuyla eksikleri olsa da aynı seviyede performans gösterebilecek kulüpler. İki üç kulvarda yarışıyorlar. Yaptıkları transferlerde verim alamadılar. Anadolu takımları onlara göre daha tedbirli. Çünkü takımın güçleri belli ona göre transfer yapıyorlar. Bizim de bütçemiz belli. 8,5-9 milyon euro ile biz bu işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Diğer takımlar 60-70-90 milyon euro ile bu işi yapıyor. O yüzden Anadolu takımları daha dirençli, daha doğru transfer yapma gayretinde. Bunu da iyi yaptıklarını düşünüyorum."