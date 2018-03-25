"Gençlerbirliği'ni yeneceğiz" – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    "'ni yeneceğiz"

    "Gençlerbirliği'ni yeneceğiz"

    Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto 'de gelecek hafta karşılaşacakları 'ni yenerek rahatlamak istediklerini söyledi.

    Gündüz, yaptığı açıklamada, maçına kazanmak için çıkacaklarını vurgulayarak, "Ligin şakası yok. Galip gelemiyorsan, en azından mağlup da olmamalısın. En kötü ihtimalle berabere kalmalısın ama şunu söyleyeyim; biz Gençlerbirliği'ni yeneceğiz. Takımın şu an 34 puanı var, Gençlerbirliği'ni yenerek rahatlamak istiyoruz." diye konuştu.

    Mevcut yönetimin iyi işlere imza atarak, sarı-siyahlı takımı 3 yılda 'e çıkardığına işaret eden Gündüz, şunları kaydetti:

    "Yönetimin başarısı ortada. Küçük bütçelerle takımı Süper Lig'e çıkardı. Ligdeki ilk yılımız ve büyük paralarla yıldız transferler yapamazdık. Bizim yıllık 1,5 veya 2 milyon avroya futbolcu oynatacak bütçemiz yok. edilen her oyuncu takımda iyi oyun çıkaracak diye de bir şey yok. Büyük takımlarda da transfer edilen ve hiç forma şansı bulamayan oyuncular var. bu, oyuncu daha önce gösterdiği performansı yeni kulübünde gösteremeyebilir."

    Asbaşkan Gündüz, Evkur 'un kentin takımı olduğuna işaret ederek, taraftardan destek istedi.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:32
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