"Gençlerbirliği'ni yeneceğiz"
Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta karşılaşacakları Gençlerbirliği'ni yenerek rahatlamak istediklerini söyledi.
Gündüz, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği maçına kazanmak için çıkacaklarını vurgulayarak, "Ligin şakası yok. Galip gelemiyorsan, en azından mağlup da olmamalısın. En kötü ihtimalle berabere kalmalısın ama şunu söyleyeyim; biz Gençlerbirliği'ni yeneceğiz. Takımın şu an 34 puanı var, Gençlerbirliği'ni yenerek rahatlamak istiyoruz." diye konuştu.
Mevcut yönetimin iyi işlere imza atarak, sarı-siyahlı takımı 3 yılda Süper Lig'e çıkardığına işaret eden Gündüz, şunları kaydetti:
"Yönetimin başarısı ortada. Küçük bütçelerle takımı Süper Lig'e çıkardı. Ligdeki ilk yılımız ve büyük paralarla yıldız transferler yapamazdık. Bizim yıllık 1,5 veya 2 milyon avroya futbolcu oynatacak bütçemiz yok. Transfer edilen her oyuncu takımda iyi oyun çıkaracak diye de bir şey yok. Büyük takımlarda da transfer edilen ve hiç forma şansı bulamayan oyuncular var. Futbol bu, oyuncu daha önce gösterdiği performansı yeni kulübünde gösteremeyebilir."
Asbaşkan Gündüz, Evkur Yeni Malatyaspor'un kentin takımı olduğuna işaret ederek, taraftardan destek istedi.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:32
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Her eve bir Gomis
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ FARKINDASINIZDIR SANIRIM ASALET AKIYOR GS DEN RESMEN PARASIZLIKTAN KIVRANMAYA BAŞLADILAR YELLOWLAR GOMİSLER HAVADA UÇUYOR
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Volkan'dan kariyer rekoru! "Beni rezil ettiniz"
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ VOLKANCIM SEN ZATEN KENDİNİ REZİL ETTİN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE ! BUNUN SEBEBİ YEDİĞİN GOLLER DEĞİL YAPTIĞIN FUTBOL DIŞI HAREKETLERDİR !
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Talisca'nın istediği ücret işleri zora soktu!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ TALİSCA ÇOKTAN GİTTİ ! ADAM SÖZLEŞME UZATTI MİLLİ DAVET GELDİ ! BU RASTLANTI DEĞİL ! ADAMA PREMİER LİG İÇİN VİZE ÇIKARDILAR !
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