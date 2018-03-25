Malatya’dan mesaj var – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    ’dan mesaj var

    Malatya’dan mesaj var

    Son iki haftayı mağlubiyetle kapatan , gözünü 'ne dikti.

    Son iki haftayı mağlubiyetle kapatan , gözünü 'ne dikti. Teknik direktör Erol Bulut, kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığı bir karşılaşma oynayacaklarını kaydedip, "Milli arayı en iyi şekilde değerlendiriyoruz. bu maçla kötü gidişe son vereceğiz" dedi.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:26
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