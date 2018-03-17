Trabzonspor’a Fener taktiği

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, puan almaları gereken bir maça çıkacaklarını ifade etti. Geçen hafta F.Bahçe'ye yenilmelerine rağmen ortaya koydukları futbolu sergilemeleri halinde güçlü rakiplerinden puan alabileceklerini vurgulayan Bulut, "F.Bahçe maçında iyi oynadık ama ne yazık ki kaybettik. Bu hafta da zorlu bir maça çıkacağız. Aynı oyunu sergilememiz halinde iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum" dedi.

REHAVET UYARISI YAPTI

Genç çalıştırıcı, ligde henüz rahatlamadıklarının da altını çizerek, "Karabük bile ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu zaman zaman hatırlatıyor. Bu anlamda bizim rahatlamamız gibi bir durum söz konusu değil. Böyle giderse baraj yükselebilir. Biz kalan maçlardan maksimum puanı alarak kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" diye konuştu.



SADIK'IN MİLLİ ÜZÜNTÜSÜ

Malatya'da milli takıma davet edilmeyen Sadık Çiftpınar moralsiz. Milli takım yetkililerin takibindeki ve oynadığı futbolla formaya göz kırpan 25 yaşındaki stoper, "Böyle bir davet bekliyordum açıkçası. Hocalarımın takdiri. Bir gün o formayı giyeceğime inanıyorum. Bugün olmaz yarın olur" diye konuştu.