Trabzonspor’a Fener taktiği
Malatya’da Erol Bulut, F.Bahçe maçındaki gibi oynamaları halinde Trabzonspor’dan puan alabileceklerini söyledi
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, puan almaları gereken bir maça çıkacaklarını ifade etti. Geçen hafta F.Bahçe'ye yenilmelerine rağmen ortaya koydukları futbolu sergilemeleri halinde güçlü rakiplerinden puan alabileceklerini vurgulayan Bulut, "F.Bahçe maçında iyi oynadık ama ne yazık ki kaybettik. Bu hafta da zorlu bir maça çıkacağız. Aynı oyunu sergilememiz halinde iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum" dedi.
REHAVET UYARISI YAPTI
Genç çalıştırıcı, ligde henüz rahatlamadıklarının da altını çizerek, "Karabük bile ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu zaman zaman hatırlatıyor. Bu anlamda bizim rahatlamamız gibi bir durum söz konusu değil. Böyle giderse baraj yükselebilir. Biz kalan maçlardan maksimum puanı alarak kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" diye konuştu.
SADIK'IN MİLLİ ÜZÜNTÜSÜ
Malatya'da milli takıma davet edilmeyen Sadık Çiftpınar moralsiz. Milli takım yetkililerin takibindeki ve oynadığı futbolla formaya göz kırpan 25 yaşındaki stoper, "Böyle bir davet bekliyordum açıkçası. Hocalarımın takdiri. Bir gün o formayı giyeceğime inanıyorum. Bugün olmaz yarın olur" diye konuştu.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:21
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
korhan şu basketboldaki fenerbahçe taraftarı hiç bir takımda yok türkiyedeki. (basketboldaki taraftar olarak ayrıca belirtiyorum)
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İşte Kocaman'ın derbi 11'i...
Toplam 4
Yorum
can AYKUT UN ONBIR SURMESINI ICIN KAFA YORMASINA GEREK YOK KI, NASIL OLSA FENER KOTU DAHI OYNASA SAHA DISI FAKTORLERI SAYESINDE YINE YENERLER,
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ozi Yazık oldu son saniye basketi ile maçı rakibe vermek.Maç izlerken bu kadar iyi bir takımın iyi bir oyun kurucusunun olmamasını garipsedim.
Trabzonspor’a Fener taktiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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