Bayrak açtılar – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Bayrak açtılar

    Bayrak açtılar
    Karşılaşmayı Gümrük ve Ticaret Bakanı de izledi. Malatya'nın 27 bin kişilik stadyumunda taraftar, ellerinde Türk bayraklarıyla takımlarına destek verdi. Maraton tribününde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar dev Türk Bayrağı açtı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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