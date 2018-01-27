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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’da efsane olmaya geldim’

    ‘<a href="/index/malatya?id=cdefe83c-37e4-4d1f-9dc9-019ce587252b" class="" rel="tag">Malatya</a>’da efsane olmaya geldim’
    Y.MALATYASPOR'UN Marsilya'dan kiraladığı Brezilyalı stoper Matheus Doria, ayağının tozuyla iddialı açıklamalarda bulundu. 'de birçok üst düzey Brezilyalı futbolcunun oynadığının altını çizen 23 yaşındaki savunmacı, "Ben de burada bir hikaye yazmak, Y.Malatyaspor'da efsane olmak istiyorum. Takımıma bir şeyler vermek istiyorum. Çok çalışarak Y.Malatya'nın az gol yemesi için elimden geleni yapacağım" dedi.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:25
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