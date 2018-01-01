 Hücum emri – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Hücum emri

    Hücum emri
    Y. Teknik Direktörü Erol Bulut, 2. yarı için hücum borusunu çaldı. Takımının defansif anlamda iyi işler yaptığını ancak ofansif eksikleri olduğunu vurgulayan Bulut, "Ofansta kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Onu da inşallah Antalya kampında üzerine koyarak gideceğiz. İkinci yarıya yapabileceğimiz birkaç transfer ile daha iyi girebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:12
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