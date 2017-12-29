Ravcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında son iki haftada aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını, kampa da bu duygularla gireceklerini belirtti.

İlk yarıda hedefledikleri puanı yakaladıklarını ifade eden Ravcı, hakem hatalarından dolayı 4-5 puan kayıpları olduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Ligin ikinci yarısının zor geçeceğini tahmin ediyoruz. İlk yarıda yakaladığımız iyi gidişi, ikinci yarıda da sürdürmek istiyoruz. İlk yarıda iyi bir iş çıkardık ama işimiz henüz bitmedi. Ligin başında hedefimiz kalıcı olmaktı. Bu noktada ilk yarı bizim adımıza iyi geçti. Teknik heyet ve futbolcularımızı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyoruz. İkinci yarıda taraftarlarımıza daha dinamik ve iyi bir futbol izletmek istiyoruz. Bu noktada yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Ligi en iyi yerde bitireceğimize inanıyoruz."

Ravcı, takıma katkı sağlayacak, nokta transferler yapmak için yönetimin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Taraftarların takıma büyük destek verdiğini belirten Ravcı, gerek iç saha gerekse deplasmanda her zaman kulübün yanında olan taraftarlara teşekkür etti.