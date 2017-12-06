 Malatya’da gol duası! – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Malatya’da gol duası!

    Malatya’da gol duası!
    Y.MALATYA, gol krizini Göztepe önünde çözmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Erol Bulut, "Haftalardır iyi oynuyoruz. Pozisyonlara giriyoruz ama aradığımız golü bulamıyoruz. Eninde sonunda şeytanın bacağını kıracağız. İnşallah bu hafta başlangıcını yaparız. Göztepe karşısında yakaladığımız pozisyonları gole çevirebiliriz" temennisinde bulundu.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:55
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