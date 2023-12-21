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MISIR EKMEĞİ TARİFİ | Mısır ekmeği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? MASTERCHEF mısır ekmeği yapılışı

Evde mısır ekmeği yapılışı tarifi özellikle gastronomi ilgilileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Başta Masterchef olmak üzere pek çok yemek programı ve yarışmasına konu olan mısır ekmeği tarifi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Mısır ekmeği glutensiz olması dolayısıyla özel diyet uygulayanlar tarafından da tercih ediliyor. Peki, mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeği malzemeleri ve tarifi haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 23:31 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 13:47
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MISIR EKMEĞİ TARİFİ | Mısır ekmeği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? MASTERCHEF mısır ekmeği yapılışı

Yumuşacık ağızda dağılan bir mısır ekmeği tarifine kim hayır diyebilir ki... Evde mısır ekmeği yapmak isteyenleriçin yapımı oldukça pratik, besleyici ve doyurucu mısır ekmeği tarifi tam ölçülü malzemeleri ile birlikte haberimizde.

👉MISIR EKMEĞİ MALZEMELERİ:

  • 1/2 su bardağı un

  • 4 su bardağı mısır unu

  • 1 su bardağı süt

  • 1 su bardağı sıvı yağ

  • 1 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1,5 su bardağı kaynar su

  • 1 paket kabartma tozu

👉MISIR EKMEĞİ YAPILIŞI

  • Bir kapta süt, yumurta, yağ, şeker ve tuzu çırpın.

  • Un, mısır unu ve kabartma tozunu eleyin ve karıştırın.

  • Sıcak suyu ekleyin ve yine karıştırın.

  • Borcamınızı veya kalıbınızı tereyağ veya margarin ile yağlayın ve iyice unlayın.

  • Karışımı kalıba boşalttıktan sonra 180 derecede ısınmış fırına verin ve 40 dakika pişirin.

🌟AFİYET OLSUN

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