PİRİNÇLİ BARTIN MANTISI TARİFİ - Pirinçli Bartın Mantısı nasıl yapılır? Pirinçli Bartın Mantısı malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

PİRİNÇLİ BARTIN MANTISI TARİFİ - Bartın'a özgü pirinçle yapılan mantı yiyenlerin vazgeçilmezleri arasına giriyor. Büyük küçük herkesin bayılarak yiyeceği pirinçli Bartın mantısını evinde yapmak isteyen vatandaşlar için pirinçli Bartın mantısı tarifi, malzemeleri ve püf noktalarını sizler için derledik..

❓Pirinçli Bartın Mantısı nasıl yapılır?

👉Malzemeleri:

👉Hamuru İçin:

1 kg un

2 yumurta

Tuz

Su

👉Harcı İçin:

1 kg kıyma

3 soğan

1 su bardağı pirinç

1 bağ maydanoz

Tuz

Karabiber

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı margarin

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Tavuk suyu

👉Yapılışı:

Unu tepsiye yayınız, ortasına bir çukur açıp yumurtayı ekledikten sonra yoğurmaya başlayınız.

Suyu 2-3 bölümde içine yedirerek yoğurmaya devam ediniz. Hamur ele yapışmaz duruma geldikten sonra üzerini folyoyla kapatarak dinlenmeye bırakınız.

Bir tavaya sıvıyağı ve tereyağını koyunuz, tereyağı eriyince küp doğramış olduğunuz soğanları ekleyerek kavurunuz. 5 dakika sonra kıyma ve baharatları ekleyerek kavurmaya devam ediniz.

Bu karışımın içine önce pirinç sonrasında su ilave ediniz. Karışım suyunu çektikten sonra İnce doğradığınız maydanozları ekleyerek kenara alınız. Dinlendirmeye bırakmış olduğunuz hamuru oklavayla açınız, açarken yapışmaması için un kullanınız.

Açtığınız hamuru 3-4 cm büyüklüğünde kare olarak kesiniz. İçine hazırladığınız harçtan 5 gr koyarak bohça şekli veriniz.

Önceden yağ sürülmüş tepsiye mantılarınızı diziniz.

Önceden 180 dereceye getirilmiş fırınınızda 30-40 dk arasında pişiriniz.( Mantıların dış yüzeyleri sertleşmelidir)

Pişen mantıyı fırından çıkardıktan sonra, üzerine sıcak et suyu dökünüz.

Başka bir tepsiyle üzerini kapatarak mantının et suyunu çekmesi için bekleyiniz.

Soğuyanmantıyı servis ediniz.

🌟AFİYET OLSUN