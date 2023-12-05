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TAVUK ŞİŞ DÜRÜM TARİFİ - Evde pratik tavuk şiş dürüm tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

Mangal tadında soslu tavuklarıyla tavuk şiş dürüm, yedikçe yediren tadını damakta bırakan nefis tarifler arasında en çok tercih edilenlerden oluyor. Büyük küçük herkesin damağında tadını bırakan tavuk şiş dürüm, kalabalık davet sofralarının gözdesi oluyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Evde tavuk şiş dürüm nasıl yapılır? Tavuk şiş dürüm malzmeleri ve püf noktaları nelerdir?" diye araştırılıyor. İşte tavuk şiş dürüm tarifi, malzemeleri ve püf noktaları..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 11:10
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TAVUK ŞİŞ DÜRÜM TARİFİ - Evde pratik tavuk şiş dürüm tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

TAVUK ŞİŞ DÜRÜM TARİFİ - Büyük küçük herkesin damak zevkine uygun tavuk şiş dürüm tarifi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte tavuk şiş dürüm tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

👉Tavuk şiş dürüm nasıl yapılır?

👉Malzemeleri:

  • 4 adet tavuk göğsü
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 3 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

👉Yapılışı:

  • Tavukları küp şeklinde doğrayın.
  • Bütün malzemeleri bir arada getirin ve karıştırın.İyice marine olması için bekletin.
  • Tavukları şişlere dizin.
  • 190 derecelik fırında kızarana kadar 25 dakika kadar pişirin.
  • Dürüm ekmeğinin arasına soğan,maydonoz ve domates ile sararak servis yapın

🌟AFİYET OLSUN

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