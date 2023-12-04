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SİMİT TARİFİ - Evde kolay simit nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Gevrek sokak simidi tarifi...

Sokak simidi, sabah kahvaltılarının ve vapur yolculuklarının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Bu geleneksel lezzeti evde kolayca yapmak ister misiniz? Peki sokak simidi yapılırken hangi malzemeler kullanılır? Gevrek olması için püf noktaları nelerdir? İşte sokak simidi tarifi...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 10:54 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:10
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SİMİT TARİFİ - Evde kolay simit nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Gevrek sokak simidi tarifi...

SİMİT TARİFİ - Sokaklara yaydığı mis kokusuyla iştah açan, çıtır çıtır dokusuyla sevilerek yenen sokak simidini evde siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte bol susamlı nefis sokak simidi yapmak için gereken malzemeler...

EV YAPIMI SİMİT İÇİN MALZEMELER

  • 1 su bardağı ılık su

  • 1 su bardağı ılık süt

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 adet yumurta

  • 1 paket instant maya

  • 3,5 - 4 su bardağı un

Üzeri için:

  • 1/2 çay bardağı su

  • 1/2 çay bardağı pekmez

  • 1 kase susam

EV YAPIMI SİMİT TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Simitleri ne kadar ince rulo haline getirerek sararsanız o kadar çıtır çıtır olacaktır. Susamları hafif kavurmak kokularının ve lezzetlerinin daha çok ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Pişirdiğiniz ve fazla gelen simitleri buzdolabı poşetine koyarak buzlukta saklayabilir. Çıkarıp 200 derecelik fırında ısıtarak tüketebilirsiniz.

EV YAPIMI SİMİT TARİFİNİN YAPILIŞI

  • Derin bir kabın içerisinde ılık süt, ılık su, maya ve şekeri karıştırın.

  • Ardından içerisine yumurtayı kırın ve karıştırın. Bu karışımın içerisine azar azar un ilave edin.

  • Tuzu da ekleyerek yoğurun. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edin.

  • Üzerini streç filmle ya da nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

  • Mayalandıktan sonra minik bezeler halinde ayırın. Bezelerin her birini rulo şeklinde uzatın ve ikisini birbirine örgü biçimde sarın. Ardından uçlarını birleştirin.

  • Suyla pekmezi karıştırarak açın. Susamları hafif kavurun soğumaya bırakın.

  • Hazırladığınız simitleri önce pekmezli suya ardından susama bulayın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine aktarın.

  • 180 derecede ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar ortalama 25-30 dakika kadar pişirin. Piştikten sonra servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN

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