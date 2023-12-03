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USKUMRU DOLMASI TARİFİ | Masterchef'in korkulu rüyası Uskumru Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bu hafta Uskumru Dolması tarifi yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda yarışmacıların korkulu rüyası haline glmiş olan Uskumru Dolması yapılışı oldukça zor olarak tanımlanıyor. Bu tarifi yapabilmek için uskumruları parçalamadan içlerinin doldurulması gerekiyor. Peki, Uskumru Dolması nasıl yapılır? USKUMRU DOLMASI MALZEMELERİ nelerdir?

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 15:50 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 15:50
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USKUMRU DOLMASI TARİFİ | Masterchef'in korkulu rüyası Uskumru Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef All Star'ın 3 Aralık tarihli bölümünde yarışmacılar Uskumru Dolması tarifi için yarışıyor. Balığın değişik bir versiyonu olan bu tarif her yıl izleyicilerin dikkatini çekiyor. Somer Şef'in imza tarifi Uskumru Dolması yapılışı ve malzemeleri sorgulanıyor.

USKUMRU DOLMASI NASIL YAPILIR?

  • İlk olarak uskumruyu organlarından ve solungaçlarından ayıklayın.

  • Kuyruk kısmındaki ana gövde kemiğini kırın.

  • Her tarafına 3 ya da 4 dakika boyunca masaj yapın.

  • Baş tarafından pense yardımı ile ana gövde kemiğini dikkatli bir şekilde masaj eşliğinde çıkarın.

  • Ana kemikteki etleri ve balığın içindeki etleri kaşık yardımı ile alın.

İç dolgu hazırlanışı:

  • Soğanları piyazlık doğrayıp, zeytinyağında karamelize edin.

  • Çam fıstıklarını kavurun.

  • Kuş üzümlerini kaynar suyun içerisinde 5-6 dakika kadar bekletin.

  • Maydonozları ince ince kıyın.

  • Bütün ürünleri bir karışım haline getirin. Baharatları da ilave edin.

  • Balığın içinden ayıkladığınız etleri bu karışımın içine ilave edin.

  • İç dolguyu balıkların içerisine doldurun ve dışını tuzlayın.

  • Uskumru dolmalarını ilk olarak una sonra yumurtaya ve mısır irmiğine kaplayarak 180 derecelik derin bir yağ içerisinde kızartın.

Sos hazırlanışı:

  • -Bir tencere ya da kap içerisinde zeytinyağı, nar ve diğer malzemeleri pürüzsüz ve homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

MASTERCHEF USKUMRU DOLMASI MALZEMELERİ

  • Soğan

  • Çam fıstığı

  • Kuş üzümü

  • Tarçın

  • Yenibahar

  • Tuz

  • Maydanoz

Kaplama için:

  • Mısır irmiği

  • Un

  • Yumurta

Nar sosu:

  • Nar ekşisi

  • Zeytinyağı

  • Nar

  • Maydanoz

  • Tuz

  • Karabiber

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