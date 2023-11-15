LÜLE KEBABI - Evde Lüle Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nedir?

LÜLE KEBABI TARİFİ - Azerbaycan mutfağında yapılan ve özellikle misafirler için tercih edilen Türk mutfağının lezzetli yemekleri listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Lüle kebabının tarifini merak edenler arama motorlarında 'Lüle kebabı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Lüle kebabı nasıl yapılır?

Malzemeleri:

Köftesi için:

400 gram kuzu kıyma + 200 gram dana kıyma

100 gram koyun kuyruk yağ

İki adet büyük kuru soğan

İstenirse: Dört – beş diş sarımsak

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber (istiot)

İstenirse kekik

Yassı çöp şişler

Sunum için:

Kuru soğan

Taze yeşil soğan

Sumak

İstenirse ince kıyılmış maydanoz

Kızartılmış domates

patlıcan

yeşil veya sivri biber

Lavaş ekmeği

Yapılışı:

Kıyma, soğan, sarımsak ve kuyruk yağı birlikte mutfak robotunun içine konulur. Üzerine tuz ve karabiber eklenir. Köfte hamuru olacak şekilde yoğrulur. Bu şekilde üzeri kapatılarak buzdolabında bir iki saat dinlendirilir.

Buzdolabından çıkardıktan on beş dakika sonra yine yoğrulan bu karışımdan portakal büyüklüğünde bir parça alınır. Elde bir miktar yoğrularak rulo hale getirilir. Orta kısmından iki tane ince çöp şiş geçirilir. Bu kolay bir usuldür. Arzu edenler doğrudan şişlerin üzerine köfte harcını yerleştirebilirler. Ete lüle şekli verilerek şişlere yerleştirilirken eller tuzlu suda ıslatılır. Bütün malzeme bitene kadar aynı muamele yapılır.

Dikkatlice bir tepsiye yerleştirilen kebaplar fırının ızgara ayarında 200 derecede pişirilir. Bir iki defa çevirmek gerekebilir.

Çöp şişlerin yanma riskine karşı boş kalan kısımlar istenirse alüminyum folyo ile sarılabilir. Mümkünse demir şişlere geçirilerek mangal ateşinde de yapılabilir.

Pişen kebaplar şişlerden ayrılır. Servis tabağına sıcak lavaşların üzerine yerleştirilir.

Yanında ayran, piyazlık doğranan ve sumakla tatlandırılan kuru soğan, halkalar halinde kesilmiş yeşil taze soğan, ızgarada pişirilmiş domates dilimleri ve sivri biberle servis edilir.

AFİYET OLSUN