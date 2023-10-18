DENIZ ÜRÜNLÜ TAGINE (TAJİN) TARİFİ - Evde deniz ürünlü Tagine nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları

DENIZ ÜRÜNLÜ TAGINE TARİFİ - Fas mutfağından tüm dünyaya yayılan Tagine, lezzetiyle damak çatlatmaya devam ediyor. Deniz ürünlü Tagine tarifi vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konular arasında yerini alıyor. İşte deniz ürünlü Tagine tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

DENIZ ÜRÜNLÜ TAGINE NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

2 adet büyük tahılla beslenen tavuk budu

1/2 büyük İspanyol soğanı

1 diş sarımsak, doğranmış

25 ml (1 1/2 yemek kaşığı) zeytinyağı

2 ml (1/4 çay kaşığı) öğütülmüş kimyon

2 ml (1/4 çay kaşığı) kırmızı biber

1 küçük tutam Espelette biberi

Birkaç parça safran

315 ml (1 1/4 bardak) su veya beyaz şarap (veya her ikisinin karışımı)

1 ağaç kavunu konfit

9 adet çekirdekleri çıkarılmış büyük yeşil zeytin

15 ml (1 yemek kaşığı) kişniş, doğranmış

15 ml (1 yemek kaşığı) maydanoz, doğranmış

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

Konveksiyonlu fırını 200°C'ye (400°F) veya geleneksel fırını 230°C'ye (450°F) önceden ısıtın.

Bagetlerin uçlarını tavuk uyluklarından kesin. Kümes hayvanlarını tuzlayıp karabiberleyin. Bir tavada biraz zeytinyağında kavurun. Kitaba.

Soğanı ince yarım halkalara dilimleyin. Tavuğu pişirmek için kullandığınız tavada sarımsakla birlikte kızartın. Baharatları ekleyip iyice karıştırın.

Her şeyi bir tagine koyun, tavuk seviyesinin hemen altına ulaşacak kadar su (şarap) ekleyin ve üzerini kapatın. 1 saat pişirin.

Tavuk pişerken limonu dörde bölün, posayı çıkarın ve sadece kabuğunu bırakın. Kabuğu dilimleyin ve zeytinleri yuvarlak dilimleyin.

Tagini fırından çıkarın. Limon dilimlerini ve zeytinleri ekleyin. Et suyu çok azalmışsa biraz su dökün.

Cildin kızarması için 220°C (425°F) sıcaklıkta 30 dakika boyunca kapağı açık pişirmeye devam edin.

Kapağı tekrar taginin üzerine yerleştirin ve servis edilmeye hazır olana kadar fırında 250°F (120°C) sıcaklıkta bırakın.

Servis yaparken kişniş ve maydanozu ekleyip, buğday irmiği ile servis yapın.

AFİYET OLSUN