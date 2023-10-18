Haberler Yemek Tarifleri DENIZ ÜRÜNLÜ TAGINE (TAJİN) TARİFİ - Evde deniz ürünlü Tagine nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları

DENIZ ÜRÜNLÜ TAGINE (TAJİN) TARİFİ - Evde deniz ürünlü Tagine nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları

Fas mutfağına ait meşhur yemeklerden biri olan Tagine, ağızda dağılan kıvamı ile tadını damakta bırakıyor. Deniz ürünlü Tagine tarifi vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki Tagine nasıl yapılır? İşte Tagine tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 14:01 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 14:20
DENIZ ÜRÜNLÜ TAGINE (TAJİN) TARİFİ - Evde deniz ürünlü Tagine nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları

DENIZ ÜRÜNLÜ TAGINE TARİFİ - Fas mutfağından tüm dünyaya yayılan Tagine, lezzetiyle damak çatlatmaya devam ediyor. Deniz ürünlü Tagine tarifi vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konular arasında yerini alıyor. İşte deniz ürünlü Tagine tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

DENIZ ÜRÜNLÜ TAGINE NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

  • 2 adet büyük tahılla beslenen tavuk budu
  • 1/2 büyük İspanyol soğanı
  • 1 diş sarımsak, doğranmış
  • 25 ml (1 1/2 yemek kaşığı) zeytinyağı
  • 2 ml (1/4 çay kaşığı) öğütülmüş kimyon
  • 2 ml (1/4 çay kaşığı) kırmızı biber
  • 1 küçük tutam Espelette biberi
  • Birkaç parça safran
  • 315 ml (1 1/4 bardak) su veya beyaz şarap (veya her ikisinin karışımı)
  • 1 ağaç kavunu konfit
  • 9 adet çekirdekleri çıkarılmış büyük yeşil zeytin
  • 15 ml (1 yemek kaşığı) kişniş, doğranmış
  • 15 ml (1 yemek kaşığı) maydanoz, doğranmış
  • Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

  • Konveksiyonlu fırını 200°C'ye (400°F) veya geleneksel fırını 230°C'ye (450°F) önceden ısıtın.
  • Bagetlerin uçlarını tavuk uyluklarından kesin. Kümes hayvanlarını tuzlayıp karabiberleyin. Bir tavada biraz zeytinyağında kavurun. Kitaba.
  • Soğanı ince yarım halkalara dilimleyin. Tavuğu pişirmek için kullandığınız tavada sarımsakla birlikte kızartın. Baharatları ekleyip iyice karıştırın.
  • Her şeyi bir tagine koyun, tavuk seviyesinin hemen altına ulaşacak kadar su (şarap) ekleyin ve üzerini kapatın. 1 saat pişirin.
  • Tavuk pişerken limonu dörde bölün, posayı çıkarın ve sadece kabuğunu bırakın. Kabuğu dilimleyin ve zeytinleri yuvarlak dilimleyin.
  • Tagini fırından çıkarın. Limon dilimlerini ve zeytinleri ekleyin. Et suyu çok azalmışsa biraz su dökün.
  • Cildin kızarması için 220°C (425°F) sıcaklıkta 30 dakika boyunca kapağı açık pişirmeye devam edin.
  • Kapağı tekrar taginin üzerine yerleştirin ve servis edilmeye hazır olana kadar fırında 250°F (120°C) sıcaklıkta bırakın.
  • Servis yaparken kişniş ve maydanozu ekleyip, buğday irmiği ile servis yapın.

AFİYET OLSUN

DİĞER
Son dakika haberi: Bundesliga ekibinden skandal El Ghazi kararı! Salah'tan anlamlı destek...
Soykırımcı İsrail'in katliamına ortak olan ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de! Hamas'ı suçladı işgalcileri akladı
Mert Hakan'dan Filistin çağrısı!
Yıldızlar göz doldurdu! Talipleri sıraya girdi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Damat Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...
1 DAKİKADA ARKA KOL KASI YAP💪
NİLOYA KURBAĞA ŞARKISI DİNLE - Niloya kurbağa şarkısı kesintisiz dinle, indir
Kanal D CANLI İZLE (HD) - Kanal D YAYIN AKIŞI / KANAL D CANLI İZLE📺
TV8 5 FREKANS BİLGİLERİ - tv 8 5 CANLI İZLE!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Joan Laporta'ya şok soruşturma! Joan Laporta'ya şok soruşturma! 14:17
Kartal'dan 2 isme uyarı! Kartal'dan 2 isme uyarı! 14:05
G.Saray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan G.Saray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan 13:53
Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? 13:42
Filistin'e destek verdi! Youcef Atal kadro dışı bırakıldı Filistin'e destek verdi! Youcef Atal kadro dışı bırakıldı 12:50
F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında... F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında... 12:36
Daha Eski
Mert Hakan'dan Filistin çağrısı! Mert Hakan'dan Filistin çağrısı! 12:19
Yılmaz'ın kader derbisi Yılmaz'ın kader derbisi 12:07
Merih'ten Filistin'e destek! Merih'ten Filistin'e destek! 11:44
G.Saray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak G.Saray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak 11:29
Valencia F.Bahçe'den ayrıldığına pişman! Valencia F.Bahçe'den ayrıldığına pişman! 11:28
İngiltere - İtalya maçında Filistin'e destek İngiltere - İtalya maçında Filistin'e destek 10:58