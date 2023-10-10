PATATESLİ KIR PİDESİ TARİFİ - Evde Patatesli Kır Pidesi yapımı - Pide hamuru malzemeler, tarifi ve yapılışı

PATATESLİ KIR PİDESİ TARİFİ - Karadeniz'in lezzetleri arasında yer alan Kastamonu iline ait Patatesli Kır Pidesi sofralarda yerini alıyor. Mayalı kabarmış hamuru, üzeirndeki susam ve çörek otu, tüten dumanıyla iftar sofralarının vazgeçilmezi Patatesli Kır Pidesi tarifi, en sık araştırılanlar listesinde yerini aldı. Patatesli Kır Pidesini hazır almak yerine evinde yapmak isteyenler arama motorlarında 'Evde susamlı, çörek otlu pide yapımı - Pide hamuru malzemeler, tarifi ve yapılışı' konularını araştırıyor. İşte en güzel Patatesli Kır Pidesi tarifi...

PATATESLİ KIR PİDESİ

Malzemeleri:

Hamuru için:

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

4 su bardağı un

İç Harcı İçin:

3 adet orta boy patates

1 adet orta boy kuru soğan

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

Patatesli Kır Pidesi Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle patatesleri yıkayıp haşlayalım

Hamuru yoğuracağımız kabın içine ılık su ve sütü dökelim içerisine maya ve şekeri ekleyip ön mayalanma işlemi yapalım.

Maya kabarınca diğer malzemeleri ekleyip yumuşak ele yapışmayan bir hamur yoğuralım (Unu kontrollü dökmekte fayda var). Yoğurduğumuz hamurun üzerini streçle örtelim 45 dakika mayalanmaya bırakalım.

Bizde o sırada içimizi hazırlayalım. Haşlanmış olan patateslerin kabuklarını soyup ezici veya çatal yardımıyla ezelim.

Uygun bir tavada yemeklik doğranan kuru soğanı sıvı yağ ile kavuralım üzerine salçayıda ekleyip kavurduktan sonra patates ve tuzu ilave edip güzelce karıştıralım kenarda soğumaya bırakalım.

Mayası gelmiş olan hamuru un serptiğimiz tezgah üzerine alalım ben 6 eşit pazı yaptım (Siz isterseniz 7 tane pazı da yapabilirsiniz)

Her bir pazıyı uzunlamasına açalım içine patatesli içten koyup elimizle bastıralım kenarlarını ortada kalacak şekilde birleştirip kapatalım.

Kapattığımız kısım altta kalacak şekilde yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim üzerine yumurta sarısı sürü 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.

AFİYET OLSUN