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PTICHYE MOLOKO (KUŞ SÜTÜ) TARİFİ | Ptichye Moloko nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

SSCB döneminde ilk kez yapılan ve Rusya'nın en sevilen pastaları arasında yer alan Ptichye Moloko, ülkemizde de en çok araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Kuş sütü de denilen bu tarifi evinde denemek isteyenler için 'Ptichye Moloko nasıl yapılır?' sorusunun cevabını, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 15:00 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 15:30
PTICHYE MOLOKO (KUŞ SÜTÜ) TARİFİ | Ptichye Moloko nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

PTICHYE MOLOKO (KUŞ SÜTÜ) TARİFİ | Kuş sütü olarak da bilinen Rusya'nın geleneksel ve sevilen tatlılarından biri olan Ptichye Moloko, son zamanlarda en sık araştırılan tatlı tarifleri arasında yerini aldı. Evinde Kuş sütü yapmak isteyenler için 'Ptichye Moloko tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları'nı derledik. İşte detaylar...

PTICHYE MOLOKO NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

  • 5 yemek kaşığı şekersiz kakao tozu
  • 5 yemek kaşığı şeker
  • 1 paket (7 gram) aromasız jelatin
  • 5 yemek kaşığı süt
  • 1 su bardağı soğuk su
  • 2 paket tatlandırılmamış jelatin (14 gram)
  • 1 bardak süt
  • 1 bardak şeker
  • 16 oz kutu ekşi krema
  • 16 oz kutu soğuk çırpılmış, soğutulmuş (dondurulmamış)

Yapılışı:

1. Küçük bir sos tenceresinde 2 paket tatlandırılmamış jelatini 1 su bardağı sütle karıştırın. Orta ateşte birlikte çırpın. Buhar çıkmaya başlayıncaya kadar çırpmaya devam edin. Kaynatmayın. Buhar çıkınca ocaktan alıp soğuması için bir kenara koyun.

2. 11×13 cam pişirme kabına pişirme spreyi sıkın (bu, jölenin tabağa yapışmasını önler).

3. Mikserde orta hızda, 1 bardak şekeri, 16 onsluk küvet ekşi kremayı ve 16 onsluk soğuk çırpıcıyı iyice karışana kadar çırpın.

4. Mikser açıkken ılık süt karışımını yavaş yavaş ekleyin.

5. Hemen hazırlanan pişirme kabına dökün. Çikolata tabakası ince olduğu için üst kısmı mümkün olduğu kadar eşit şekilde düzleştirin. Örtün ve soğuması için bekletin.

6. Küçük bir sos tavasında 5 yemek kaşığı kakao tozu, 5 yemek kaşığı şeker ve 1 paket aromasız jelatini birleştirin. Daha sonra 1 su bardağı soğuk su ve 5 yemek kaşığı sütü çırpın.

7. Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynatın. Çırpmaya devam etmezseniz çikolata topaklaşabilir. Karışım pürüzsüz ve iyi karışmış olmalıdır. Çikolatalı karışımını bir kenara alıp 1 saat soğumaya bırakın.

8. Soğuduktan sonra çikolata kısmını yavaşça krema tabanının üzerine dökün. En az 5 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.

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