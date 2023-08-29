BERGENSK FISKESUPPE TARİFİ | Bergensk Fiskesuppe nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

BERGENSK FISKESUPPE TARİFİ | Norveç mutfağından çıkıp tüm dünyada kendisine yer bulan, farklı lezzetler arayan kişilerin kendi mutfağında denemek için araştırdığı Bergensk Fiskesuppe malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

BERGENSK FİSKESUPPE NASIL YAPILIR?

Bergensk Fiskesuppe Malzemeleri:

500 gram çeşitli taze balık filetoları (örneğin somon, morina, alabalık), kuşbaşı doğranmış

1 büyük soğan, doğranmış

2 havuç, doğranmış

2 patates, doğranmış

2 yemek kaşığı tereyağı

1 litre balık veya sebze suyu

1 su bardağı süt

1 su bardağı krema

Tuz ve karabiber (zevkinize göre)

Taze maydanoz veya dereotu, doğranmış (servis için)

Bergensk Fiskesuppe Yapılışı:

Bir tencereye tereyağını ekleyin ve eritin. Doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Doğranmış havuçları ve patatesleri tencereye ekleyin. Birkaç dakika boyunca sebzeleri karıştırarak kavurun.

Balık veya sebze suyunu ekleyin. Karışımı kaynatın, ardından ateşi kısarak sebzelerin yumuşayana kadar pişirin.

Sebzeler yumuşadığında, tencereye doğranmış balık filetolarını ekleyin. Balık filetoları pişene kadar karışımı hafifçe kaynamaya devam ettirin. Balık etleri beyazlaşmış ve pişmiş olmalı.

Süt ve krema ekleyin, karıştırın ve birkaç dakika daha ısıtın. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Çorbanın lezzetini kontrol edin ve gerektiğinde tuz veya baharat ekleyin.

Servis yapmadan önce doğranmış taze maydanoz veya dereotu ile süsleyin.

Bergensk Fiskesuppe Püf Noktaları: