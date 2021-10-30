Kış aylarında hangi yemekler yapılır? En güzel kış yemekleri hangileri? Sebzelerle kış yemekleri önerileri...

Kış geldiğinde pazar ve market tezgahlarını süslemeye başlayan kış sebzeleri ve meyveleri sayesinde sofralarımız bereketleniyor, bolca vitamin içeren, bağışıklık sistemimizi güçlendiren sebzeler sayesinde kış hastalıkları bize uğramıyor, kış çorbalarıyla içimiz ısınıyor ve kış mevsiminde de soframızdan nefis lezzetler eksik olmuyor.

İşte bu yüzden kış mevsimini daha çok sevmenize sebep olacak kış yemeklerini bir araya getirdik.

KIŞ SEBZELİ ÇORBA TARİFİ

Patates, havuç, soğan ve pırasa güçlerini birleştiriyor, daha da şifalı olması adına içine tavuk suyu da katıyoruz. Kış hastalıkları şimdi bizden korksun.

KIŞ GÜVECİ TARİFİ

Bezelye, domates gibi en tazesini yazın bulduğumuz sebzeler bu tarifte yerini kış sebzelerine bırakıyor. Karnabahar, lahana, pırasa, kereviz işin içine girdiğinde nefis bir güveç tarifi sofranızda yerini alıyor.

FIRINDA PEYNİRLİ KARNABAHAR TARİFİ

Evlerde en sık pişen salçalı, kıymalı karnabaharı şimdilik unutun, çünkü karnabaharı herkese sevdirecek bir tarifimiz var. Bu peyniri uzadıkça uzayan karnabahar onunla ilgili tüm olumsuz fikirleri değiştirecek.

ISPANAKLI LAZANYA TARİFİ

Hep kıymalı yapmaya alıştığımız lazanyayı bu sefer Temel Reis'in favori yiyeceği ıspanakla yaptık. Et tüketmeyenler de artık keyifle lazanya yiyebilecek.

LAHANA KAPAMA TARİFİ

Bu nefis tarif lahana yapmayı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda farklı ve lezzetli sunumuyla gönülleri de anında fethediyor. Kapuska kusura bakmasın.

YUMURTALI PIRASA TARİFİ

Genelde zeytinyağlı olarak sofralarımıza konuk olan pırasa şimdi kahvaltı sofralarına bile girebilecek bir tarifiyle karşınızda. Onu bu haliyle çok seveceksiniz.

FIRINDA KEREVİZ TARİFİ

Kerevizli bir yemeğin tabağını sıyıracaksınız desek birçoğunuz inanmayacak eminiz. Ama o tarif işte bu tarif! Eriyen kaşar peyniriyle kereviz artık tanıdığınızdan çok farklı biri.

SEBZELİ MAKARNA TARİFİ

Özellikle çocuklara sebze yedirmekte zorlananların imdadına koşacak bir tarif bu. İçinde pırasa, kereviz gibi kış sebzeleri bulunan bu makarna renkleriyle de kalpleri ilk görüşte çalacak.

Bal kabaklı pirinç pilavı tarifi

Klasik pirinç pilavının dışına çıkıp sofrasına farklılık katmayı sevenler buraya. Hep yancı olarak görülen pilav, bu tarifle diğer ana yemeklerden rol çalacak kadar iddialı.

BÖREK TADINDA KARNABAHAR TARİFİ

Kokusuz, pratik ve lezzetiyle şaşırtan bir karnabahar tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Börek görünümlü bu karnabahar tarifi bu kışın favorisi olmaya aday.

PEYNİRLİ ISPANAKLI ARPA ŞEHRİYE TARİFİ

İçinde biraz peynir, biraz ıspanak, biraz arpa şehriye ve bolca lezzet olan bu tarif tam kışa yakışan bir lezzet. Üstelik çok da hafif.

BRÜKSEL LAHANA SOTE TARİFİ

Daha önce hiç Brüksel lahanasını evde denemediyseniz başlamanız gereken tarif bu. İster garnitür olarak, ister tek başına yiyin; ona hayran olacağınıza eminiz.

FIRINDA ÇİNEKOP TARİFİ

Kış yemekleri denince yasaklar başlamadan bir an önce soframıza davet etmemiz gereken balık tariflerini es geçmek olmaz. İşte bu yüzden bol Omega-3 kaynağı çinekopu bir de bu şekilde deneyin deriz.