Golcü hayattır!

Bir takım şampiyonluğu kaçırdığı için taraftarını üzebilir, çocukları ağlatabilir!.. Aynı takım Türkiye Kupası'ndan elenince yine kendisine gönül verenleri üzüp, ağlatabilir… Bunlar olmayacak şeyler değildir… Ancaak bir takım, ligde kalmayı geçen hafta garantilemiş ve yıllardır İstanbul'da puan yüzü görmemiş Çaykur Rizespor'a mağlup olup, üçüncülük hedefinden de koparak çocukları ağlatamaz!.. Bu ayıptır… Muhteşem taraftarının önünde oynuyorsun ve kazandığın takdirde büyük ölçüde lige üçüncü bitirip UEFA'ya kısa yoldan gideceksin… Bu şartlarda sen Rizespor'dan iki gol yiyor ve maçı kaybediyorsan sözün bittiği yer tam da burasıdır… O vesileyle sevgili Serdal Adalı'ya ilk ve son kez naçizane tavsiyede bulunacagim, ister kulak verir, ister kulak arkası eder, kendi bilir..

Bak sayın Başkan 40 yıllık tecrübeyle söylüyorum eğer hiçbir şekilde tartışılmayamayacak, çatır çutur gol atacak, Gomez performansı gösterecek bir golcü almazsan alacağın diğer oyuncuların hiçbir hükmü olmayacak. Bir gol bin ayıp örter diye yıllardır bas bas bağırıyorum… İyi bir golcün varsa kötü oynarken de kazanırsın. Kötü bir golcün varsa iyi oynarken de kazanamazsın! Futbolun gerçeği bu kadar açık, kısa ve net. İster çevrendeki, ya da sosyal medyadaki boş boğazlara kulak verip ucuz yollusundan iki stoper, üç kanat, beş orta saha, bir de golcüye benzer bir şey alır milletin ağzını kaparsın, ister bu tecrübeyi dinler bütün gücünü gerçek bir golcü almak için kullanır gerisi ya nasip dersin… Karar senin.