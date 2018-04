Kartal yükseliyor

Beşiktaş için kağıt üzerinde de zor bir maçtı. Rakip Göztepe sezonun flaş ekibi olmasının yanı sıra Siyah-Beyazlı takımdaki eksikler can sıkıyordu. Beşiktaş dün güle oynaya kazanırken dünkü 90 dakika, zirvedeki rakiplerin hiç de beklediği gibi olmadı.



ÇİLİNGİR TALİSCA

Önce Talisca 'sinsice' ceza sahasına girerek klasik kafa gollerinden birini attı. Ardından da Medel güzel futbolunu harika bir golle süsledi.

Beşiktaş'ta aslında kimin oynadığı önemli değil.

Göztepe karşısında; Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Gönül, Tolgay'sız Kartal mükemmel işleyen bir dişlinin çarkı gibiydi.

Önce Talisca'dan bahsetmek gerekir.

Milli takıma seçildikten sonra "durur" denilen Talisca bu haftayı da boş geçmedi ve kendisini eleştirilenlere en güzel yanıtı verdi. Caner hırsıyla Babel'i de ateşledi.

Beşiktaş ikinci 45 dakikada çok gol pozisyonu bulurken özellikle de 3-0'dan sonra rehavetle pozisyonlar verdi. Ben bunu biraz da skorun verdiği rahatlığına bağlıyorum.

Tabii Necip'i es geçmeyelim. Altyapıdan çıkan Beşiktaş'ın evladı Necip'e ne kadar övgü yazsam az...

Helal olsun sana evlat... Son 10 dakika oyuna giren Larin'in golle tanışması önemliydi.



GÜNEŞ PARLIYOR

Tabii yazdığım bu güzellemelerin başı her zaman büyük saygı bir isim sayesinde. Bu kişi tabii ki teknik direktör Şenol Güneş.

Siyah-beyazlı takım üst üstte 3. şampiyonluğa koşarken bu takımın her geçen gün vitesi yükseltmesi Güneş sayesinde.

Beşiktaş gelecek hafta oynayacağı Akhisarspor maçını da kayıpsız atlatırsa şampiyonluğun en büyük adayı konuma gelecek.

Aslında şampiyonluk yarışı şimdi başlıyor.

Göztepe iyi bir ekip ve bu sezon çok güzel işler yapıyor. Tamer Tuna'da çok beğendiğim ve çok daha başarılı olacağına inandığım bir teknik adam. Dün İzmir ekibinin inanmış Beşiktaş karşısında yapabileceği çok şey yoktu.