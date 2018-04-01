Beşiktaş’tan büyük adım

Hafta içinde gazetem Fotomaç'taki köşe yazımda 8 final maçı olduğunu yazmıştım. Dün Alanyaspor maçı bu maçların ilkiydi. Kağıt üzerinde kolay bir maç denilebilirdi ama rakip Alanyaspor sert bir ekipti. Düşme korkusu yaşayan ekipler her zaman tehlikelidir. Tabii bunun yanı sıra Milli takımlarına giden futbolcular yoğun bir haftaydı. Tabii ki Beşiktaş'ın yıldızları da uzun yolculuklarla oldukça yorgundu. Tüm bunlar yan yana geldiğinde dünkü 3 puan çok ama çok önemliydi. Öncelikle tribünler dün yine harikaydı. Beşiktaş tribünleri 90 dakika boyunca takımlarını desteklerken zaman zaman yapılan tezahüratlarda tüylerim diken diken oldu. Kara Kartal dün takım olarak kazanmaya odaklanmıştı. Savunmada Pepe ve Tosic ikilisi uyumluydu. Bence bu saatten sonra bu ikili değişmez. Dün Oğuzhan beni şaşırtan isimdi. Sezon başından bu yana çok eleştirdiğim Oğuzhan çok koştu ve takım arkadaşlarını harika yönetti. Aman Oğuzhan hep böyle!

NEGREDO ÖN LİBEROYA!

Anderson Talisca çok ilginç bir futbolcu. İlk 29 dakika topu ayağına bile sürmedi. Bu dakikaya kadar saha içinde olumlu bir hareketi bile yokken öyle nefis bir gol attı ki gerçekten muhteşemdi. Fabri kalesinde güven verirken Atiba yine rakibe nefes aldırmadı. Gökhan Gönül istekli ama yetersiz, Fabri her zamanki güven vericiydi. Negredo pas yüzdesi çok yüksek gol vuruşu olmayan bir forvet görümünde. Teknik direktörlerin işine karışmam istemem ama ben olsam İspanyol futbolcuyu ilerleyen yıllarda liberoda denerim. Pas yüzdesi ve teknik kapasitesi bu kadar yüksek olan bir futbolcu ön liberoda harikalar yaratır.

HAYDİ NECİP

Dün usta teknik adam Şenol Güneş uzun süreden bu yana sakat olan Gökhan Töre'yi de kadroya alması önemliydi. İyi bir Töre, bu yarışta Beşiktaş'a büyük güç verir. Haftaya oynanacak Göztepe maçında Atiba, Tolgay ve Oğuzhan cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Haydi Necip göreyim seni....