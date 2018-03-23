Şampiyonluk şifresi

Beşiktaş, Başakşehir karşılaşmasını kayberken beni en çok üzen şey; takımın 3 puanı bırakması değil sergilediği mücadeleden yoksun kötü futboldu.

Bir söz vardır; "Kaybettiğinde değil, pes ettiğinde kaybedersin." Gerçekten son üç sezondur bizlere büyük mutluluklar yaşatan takımın geçtiğimiz pazar günkü performansı tam bir hayal kırıklığıydı.

Tabii her takımın olduğu gibi Beşiktaş'ın da kötü oynama kredisi var. Beşiktaş'ın en büyük kozu teknik direktör Şenol Güneş ve yetenekli ve çoğu tecrübeli futbolcu kadrosu.

Özellikle Güneş'in yaşanan mali krizde nelerle karşılaştığı kulağıma geliyor. Usta teknik adam kulüp içinde yaşanan olumsuzları "Kol kırılır, yen içinde kalır" prensibi ve profesyonelliğiyle dışa yansıtmıyor.

Bakın bu sezon Beşiktaşlı futbolcular aylarca hak edişlerini alamadı. Ancak Şenol Güneş takımı hep motive etmeyi başardı. Futbolcuların da Allahı var, 4-5 ay 5 kuruş alamadıkları halde bunu sorun etmediler, futbollarına baktılar.

LARİN NEREDE?

Benim şu aşamada merak ettiğim sorular da var. Öncelikle devre arasında transfer edilen ve şu an Kanada Milli Takımı'nda bulunan Cyle Larin neden forma giymiyor?

Vagner Love büyük umutlarla gelmesine rağmen şu ana kadar tam bir hayal kırıklığı...

Negredo asistleriyle zaman zaman alkış alsa da çoğu zaman son vuruşlarda etkisiz kalıyor.

Peki Beşiktaş'ın gol problemi ortadayken Larin neden forma giymiyor veya giyemiyor çok merak ediyorum.

ÇARE NECİP

Beşiktaş'ta olmazsa olmaz futbolcuların başında Necip Uysal geliyor. İstanbul'da oynanan Bayern Münih maçındaki müthiş performansı hala hafızalarda. Forma için savaşan ve her görev aldığında da başarılı olan Necip neden sürekli yedek kalıyor gerçekten aklım almıyor. Beşiktaş'ta maalesef altyapıdan gelen isimler üvey evlat muamelesi görüyor.

AH OĞUZHAN AH!

Beşiktaş'ta beni bu sezon çok hayal kırıklığına uğratan isimlerin başında Oğuzhan Özyakup geliyor. Dün yayınlanan haberlere göre; Oğuzhan, Beşiktaş'la yeniden 5 yıllık sözleşme imzalamış. Oğuzhan yıllık 2.5 milyon euro alacakmış.

Bu kadar formsuz bir oyuncuyla bu kadar büyük paraya imza atılır mı? Kulübün mali durumu bu kadar kötüyken neden Türk Lirası değil de euro üzerinden ödeme yapılıyor?

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz gelecek sezondan itibaren futbolculara euro üzerinden değil TL üzerinden ödeme yapaklarını açıklamışken bu euro sevgisi neden arkadaş!

Ah be Oğuzhan gerçekten seni izlerken gözlerime inanamıyorum.

Çok çalışarak ve en önemlisi disiplinli yaşamları ile büyük aşama kaydederken sen de artık kendine gelsen!

Ligin son 8 haftasına girilirken şampiyonluk yarışı yeni başlıyor. Bence Beşiktaş'ın hala en az Galatasaray ve Başakşehir kadar şansı var. Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynarsa üçüncü kez mutlu sona ulaşır.

Burada tek yapılması camianın bütünleşmesi ve teknik direktör Şenol Güneş'e tam destek verilmesi. Şampiyonluğun şifresi Güneş'in etrafında toplanmakla olur

CEVAPSIZ SORULAR!

azeteci Atilla Türker'in geçtiğimiz hafta yayınlanan haber sonrası; dikkat ediyorum olayın kahramanları başını kuma gömmüş durumda. 23 yaşındaki Mertcan'ın bu transferden haberi yok! Düşünebiliyor musunuz, belki futbol hayatınızı tamamen etkileyebilecek bir imzayı atıyorsunuz ama size sormuyorlar bile!

Beşiktaş 850 bin TL'lik çekleri vermiş ve hatta Trabzonspor bu çekleri faktoring şirketine bile kırdırmış.

Halka açık şirketler olmasına rağmen Beşiktaş ve Trabzonsporlu yöneticiler bu transferi KAP'a bildirme zahmetinde bulunmadılar bile!

SES BİLE ÇIKMIYOR

Sözleşmenin altında imzası olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bu transfer hakkında kendisine yöneltilen soruya "Bu haberi yapanı daha fazla ünlü yapmayalım" diyerek yanıt verebiliyor.

Beşiktaş geçtiğimiz sezon Olcay Şahan gibi yıldız ismi Trabzonspor'a sadece 200 bin euro'ya vermiş ancak iki kulüp arasında yapılan sözleşmeye göre transferdeki menajere 500 bin euro ödeme yapılmıştı.

Alt altta bunları yazarsak neler çıkıyor neler!

Bugüne kadar bu transferle ilgili bir kongre üyesinin bile sesinin çıkmaması beni çok şaşırtıyor.

BORÇ NEDEN ARTIYOR?

Unutmadan; üç yıl önce Kartal Yuvaları mağazalarında 500 bin TL'lik yolsuzluk yapıldığı tespit edilmişti.

2014 yılından bu yana süren mahkeme geçtiğimiz hafta kararlara bağlandı. Beşiktaşlı yöneticilerin suçlandığı o dönemki mağazalar sorumlusu Emre Saka suçsuz bulundu.

Beşiktaş yönetimi şimdi Emre Saka'yı kongre üyeliğinden atmaya çalışıyor.

2014 yılında mağazalara Metin Albayrak bakıyordu.

Nedense bu olaydan sonra apar topar mağaza sorumluluğu görevinden ayrılıp basın sözcülüğüne geçmişti.

Ben dahil birçok kimsenin seçme seçilme hakkını elinden aldınız? Burnumuza çok yanık kokusu geliyor. Bugün bütün gücümüzü şampiyonluğa veriyoruz. Ama bunları unutmuyoruz.

Maalesef bunları yazarken utanıyorum ama bu örnekleri çoğaltmak çok mümkün...

SAYIN BAŞKAN; BU BORÇLAR NEDEN ARTIYOR?