Şampiyon belli

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gururla veda etti. Sadece Türkiye değil başta Almanlar olmak üzere tüm dünya; Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısına saygı gösteriyor. Bu gerçekten büyük bir gurur. Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes maçın ardından Beşiktaş'ı tebrik ederken, stattaki atmosfer için "Napoli'yi de gördüm ama dünyada böyle bir muhteşem bir yer yok" yorumunu yaptı. Ünlü teknik adam ardından ekledi, "Bu sezon Türkiye'nin şampiyonu Beşiktaş olacak." Jupp Heynckes haklı... Görünen köy kılavuz istemez. Beşiktaş şu anda Türkiye'nin en iyisi. Siyah-beyazlı takım yarın da Başakşehir'i de yenerse şampiyonlukta 1 numaralı aday konuma gelir. Bugün oynanacak derbide Fenerbahçe ile Galatasaray maçında ev sahibi ekibi favori olarak görüyorum. Beşiktaş'ın pazar günü kazanması halinde puan farkı tamamen kapanabilir. Tabii ki Beşiktaş için bu kadar övgüyü yan yana getirirken Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in maç sonu açıklamalarını es geçmeyelim. Usta teknik adam, bardağın boş tarafından da bahsetti. Güneş; Beşiktaş'ın Bayern Münih olması için uzun vadeli projeye ihtiyacı olduğunu belirtti ve üstüne basa basa şunu söyledi; "3-4 aydır maaşını alamayan futbolcuları motive etmek zor oluyor."

BORÇLAR DİZGİNLENMELİ

Güneş sadece Beşiktaş'ın değil, hemen hemen her kulübün finansal açıdan felakete doğru geldiğini belirtti. Usta teknik direktörün açık ve net söylemek istediği şuydu; bu yönetim anlayışlarıyla kulüplerimizi çok zor günler bekliyor.

Bugün Almanya ve futbolda önemli yerde olan olan ülkeler; altyapıya büyük önem verirken kulüplerimiz modası geçmiş yabancı transferleriyle milyon euro'ları sokağa atıyor. Maalesef borçlar artık dizginlenemez halde.

Artık çözüm üretme zamanı. UEFA kriteriyle başı belada olan Galatasaray kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları da çok önemli. Cengiz artık futbolculara euro değil, Türk Lirası ödemeye hazırlandıklarını açıkladı. Ben bunu 20 yıldır söylüyorum. En sonunda bir kulüp başkanımız bunu görebildi!

Galatasaray Başkanı amatör branşlarda küçülmeye gideceklerini belirtirken devletten de amatör sporlardan vergi indirimi istedi.

Bakın büyük kulüpler amatör branşların olmazsa olmazıdır. Yeni spor yasasıyla amatör sporlara hizmet eden kulüplerden vergi alınmamalı. Türk futbolu gittikçe uçuruma gidiyor. Son olarak Trabzonspor'a da transfer yasağı geldi.

Bakın Şenol Güneş ve Mustafa Cengiz'in açıklamaları çok önemli. Artık deniz bitti...



AH ŞU TRANSFERLER

Geçtiğimiz hafta Atilla Türker Habertürk Gazetesi'nde müthiş bir habere imza attı.

Haberde Mertcan Çam isimli futbolcunun Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olduğu belgeleriyle ortadaydı.

Beşiktaş Mertcan için Trabzonspor'a 850 bin euro bonservis bedeli ödeyecek ve 3 yıl içinde de bu transfer için siyah- beyazlı kulübün kasasından 3 milyon euro çıkacak.

Maalesef Beşiktaş Başkanı menajerlerden bir türlü kendini kurtaramadı.

Beşiktaş ve Trabzonspor halka açık şirket olmasına rağmen bu transferle ilgili en küçük bir açıklama bile yok.

Dünyanın her yerinde büyük yankı uyandıracak bu habere medyamız ilgi bile göstermedi.

Fikret Orman bu hakkında kendisine sorulan soruya, "Haberi yapan kişiyi meşhur etmeyelim" yanıtını verip işin içinden çıkıveriyor. Haber doğru ki, yalanlamıyor!

SAYIN FİKRET ORMAN POPÜLİST AÇIKLAMALARINIZ ÇOK GÜZEL, BEŞİKTAŞLILAR HAVAYA UÇUYOR. AMA ARTIK GERÇEKLERDEN DE BAHSEDİN. BU BORÇLAR NASIL ÖDENECEK? ARTIK BU SORUYA YANIT VERMENİZİ BEKLİYORUZ.