Başın öne eğilmesin

8 gündür Küba'dayım.

Sevgili eşim Tülin ve çok sevgili dostlarla rüya gibi tatil geçiriyoruz. Tabii ki tatildeyiz diye Beşiktaş'ı ihmal etmek olmaz.

Dün maçı Havana'da çok güzel bir kafede FOX TV'de çok kaliteli bir canlı yayında maçı izledik. Küba'da Beşiktaş'ı bilmeyen yok. Dün Kübalılarla birlikte büyük coşkuyla ekran başındaydık.

Beşiktaş'ın elenmesi tabii ki sürpriz olmadı. Rakip belki de dünyanın 1 numarası... B.Münih'i efsane yapanların başında gelen Rummenigge ve Hoeness kulübün başında...

Maç başlamadan önce Demba Ba'nın Arsenal maçının santra vuruşunda attığı, kalecinin son anda 90'dan çıkardığı şut aklıma geldi.

Tüm 3.5 yıl geçmiş aradan... O günden bu yana Beşiktaş tüm Türkiye'yi gururlandıran sonuçlara imza attı. Tottenham, Liverpool, Porto, Monaco ve şu anda aklıma gelmeyen zaferler hafızamızda. Hele bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan birinci olarak çıkmamız Türk futbol tarihine altın harflerle geçecek o müthiş galibiyetlere ne kadar övgü yazsam az...

Taraftar '1' numara Şenol Güneş belli ki pazar günkü Başakşehir maçını düşünerek rotasyonlu kadro ile maça çıktı. Beşiktaş formasıyla mücadele eden kartal yürekliler yine ülkemize gurur gecesi yaşattılar.

Skor hiç önemli değil. Beşiktaş dün bir kez daha dosta-düşmana gücünü gösterdi. Öyle bir taraftar topluluğu vardı ki, atmosferi binlerce kilometre uzaklıkta seyrederken tüylerim diken diken eden oldu.

Bize müthiş gurur yaşatan Güneş, futbolcular ve tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunarım.

Umarım bu gurur daha çok uzun yıllar sürer ve en önemlisi bu başarı katlayarak devam eder. Taraftarın maç sonunda hep bir ağızdan söylediği gibi; "Her zaman her yerde en büyük KARTAL."