Başın öne eğilmesin – Sinan Vardar – Fotomaç ;
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HEPSİ
    15 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Başın öne eğilmesin

    8 gündür 'dayım.
    Sevgili eşim Tülin ve çok sevgili dostlarla rüya gibi tatil geçiriyoruz. Tabii ki tatildeyiz diye 'ı ihmal etmek olmaz.
    Dün maçı Havana'da çok güzel bir kafede 'de çok kaliteli bir canlı yayında maçı izledik. Küba'da Beşiktaş'ı bilmeyen yok. Dün Kübalılarla birlikte büyük coşkuyla ekran başındaydık.
    Beşiktaş'ın elenmesi tabii ki sürpriz olmadı. Rakip belki de dünyanın 1 numarası... B.Münih'i efsane yapanların başında gelen Rummenigge ve Hoeness kulübün başında...
    Maç başlamadan önce 'nın maçının santra vuruşunda attığı, kalecinin son anda 90'dan çıkardığı şut aklıma geldi.
    Tüm 3.5 yıl geçmiş aradan... O günden bu yana Beşiktaş tüm 'yi gururlandıran sonuçlara imza attı. Tottenham, , Porto, Monaco ve şu anda aklıma gelmeyen zaferler hafızamızda. Hele bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan birinci olarak çıkmamız Türk futbol tarihine altın harflerle geçecek o müthiş galibiyetlere ne kadar övgü yazsam az...
    Taraftar '1' numara belli ki pazar günkü maçını düşünerek rotasyonlu kadro ile maça çıktı. Beşiktaş formasıyla mücadele eden yürekliler yine ülkemize gurur gecesi yaşattılar.
    Skor hiç önemli değil. Beşiktaş dün bir kez daha dosta-düşmana gücünü gösterdi. Öyle bir taraftar topluluğu vardı ki, atmosferi binlerce kilometre uzaklıkta seyrederken tüylerim diken diken eden oldu.
    Bize müthiş gurur yaşatan Güneş, futbolcular ve tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunarım.
    Umarım bu gurur daha çok uzun yıllar sürer ve en önemlisi bu başarı katlayarak devam eder. Taraftarın maç sonunda hep bir ağızdan söylediği gibi; "Her zaman her yerde en büyük KARTAL."

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