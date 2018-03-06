Kara Kartal hedefe doğru

Beşiktaş için 34 maçlık maratonun en zor maçıydı. Doğrusu dün puan kaybı yaşansaydı, Kara Kartal için zirve yarışı zorlaşacaktı. Beşiktaş dün klasıyla, tecrübesiyle ve en önemlisi de teknik kadro ve futbolcuların müthiş iş sorumluluklarıyla 3 puanı kaptı.

Beşiktaş Trabzon'da tıpkı Dolmabahçe'deymiş gibi oynadı. Trabzonspor sanki deplasmana gelmiş gibi kontra ataklarla gol bulmaya çalıştı.

Aslında Beşiktaş fişi ilk yarıda çekecekti ama kaçan 3 net gol pozisyonu ilk devrenin golsüz bitmesine neden oldu.

Müthiş ikili

İkinci 45 dakikada Beşiktaş baskısını sürdürürken Trabzonspor da zaman zaman Beşiktaş'ı zorlamaya çalıştı. Tabii dünkü 3 puanının baş mimarı yine teknik direktör Şenol Güneş'ti. Usta teknik adam, son 30'ta Love-Negredo değişikliğiyle maça damgasını vurdu. O Negredo;

Ryan Babel'e 2 nefis asist yaparak sahada şov yaptı.

Dün Trabzon ağlarını iki kez havalandıran Negredo ile Babel aynı zamanda maçın da yıldızlarıydı.

Onları seyretmek dün ayrı bir zevkti.

Beşiktaş'ta Medel kusursuz oynarken, özellikle Talisca'nın hırsla futbolu alkışa değerdi.

Tabii unutmadan Cesur Yürek Atiba da yine yüreğini sahaya koyarak bu takım için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Doğrusu Beşiktaş şampiyonluk yolunda önemli bir engeli tereyağından kıl çeker gibi aldı. Trabzonspor ise dün kelimenin tam anlamıyla sezonu kapattı. Bu kadar çok transfer, milyon doları havaya uçuran Trabzonspor'u yönetenlerin artık şapkayı önlerine koyma zamanı geldi.

Efsanelere saygı

Dün Trabzonspor'un başında Beşiktaş'ın unutulmaz Kaptanı Atom Karınca, Beşiktaş'ın başında ise Trabzonspor'un Efsanesi Şenol Güneş vardı. İkisi de Türk futbolunun gururu. Dün her şeyden önce saygı kazandı. Aslında karşılaşmanın en önemli olayı buydu.