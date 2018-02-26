Quaresma şaheseri – Sinan Vardar – Fotomaç ;
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HEPSİ
    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    şaheseri

    Yazılarıma hakemle başlamak alışkanlığım değildir ama dünkü maçta ve yardımcılarının aleyhine verdiği kararlar rezalet boyutundaydı.
    Çakır ve ekürisi 'nda nasıl maç yönetecekler merak ediyorum.
    Beşiktaş dün açık ve net; 'yi ve hakemleri yendi.
    Doğrusu Beşiktaş maça iyi başlamadı.
    Fenerbahçe ofsayttan attığı gol sonrası Siyah-Beyazlı takımın işi daha da güçleşmişti. Tolgay topu taşıyamıyordu.
    Hatlar arasında kopukluk vardı. İkinci devre uzun zamandır özlediğimiz gerçek Beşiktaş ortaya çıktı.
    Siyah-Beyazlı takımın kazanma arzusu taraftarı da coşturdu.
    'in özellikle ikinci yarıda maçı kazandıracak hamleleri harikaydı.
    Usta teknik adam; sarı kartlı Vida'nın yerine 'yu ardından da son 15'te de Love-Caner değişikliğiyle 3 puanın baş mimarı oldu.
    Kocaman ise yaptığı erken Aatif-Alper değişikliğiyle tüm hamle şansını kaybetti.

    Süper geri dönüş
    Beşiktaş'ta dün sahanın yıldızıydı. Q7 müthiş oynadı ve takımını zafere taşıyan lider oldu.
    Hem de son anlarda attığı golle de iki takım arasında olası puan eşitliğinde Siyah-Beyazlı takımı öne geçirdi. Adriano zaman zaman görev değişikliği yaşasa da akıl dolu oynayarak Fenerbahçe'nin baskısını kıran isim oldu.
    'in kale çizgisinde uçarak çıkardığı top akıl almazdı. Siyah-Beyazlı takımda tek sırıtan toplara gereksiz toplara çıkan Fabri'ydi. Beşiktaş derbiyi kazanarak Bayern yenilgisi sonrası lige süper döndü ve zirve yarışına ortak oldu.

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