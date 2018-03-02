Yumruk yumruğa derbi

Yumruk yumruğa, tekme tekmeye bir derbi izledik.

Şenol Güneş maça Taliscalı, Lensli rotasyonla maça başladı. Amacı Trabzon deplasmanına dinç çıkmaktı ama hesap tutmadı.

İki takım oyuna kontrollü başlarken Negredo ve Saldado harika golleriyle son yılların en güzel derbisini izliyorduk.

Önce Soldado oyunu gerginleştirmeye çalıştı.Başardı da! Ama onu başladığı gerginlikle Fenerbahçe Alper Potuk'un atılmasıyla 10 kişi kaldı. Tam Beşiktaş avantaj yakaladı diye düşünürken ilk 45 dakikanın son dakikasında Siyah-beyazlı takımın savunmasının uyumasıyla öne geçmesi futbolun cilvesiydi.

İlk sözüm Quaresma'ya! Pazar günkü derbi maçın son anlarında Valbuena'ya arkadan yaptığı faul kırmızı kartlıktı. Dün yaptığı amatörlükten öte mahalle maçında yapılmayacak hareketti.

Ah Quaresma ah, ne gerek var ki bunlara! Ne ceza alacak bilmiyorum ama Trabzonspor maçında olmayacak. Tabii Volkan Demirel için de ne söyleyeceğimi bilemiyorum! Ah unutmadan Volkan belli ki Talisca'yı çok iyi çalışmış. Brezilyalı daha topa vurmadan vuracağı köşeyi tahmin ediyordu. O çıktı Talisca affetmedi.

Beşiktaş derbide Atiba'yı çok aradı. Kanadalı bu takımın olmazsa olmazı.

Dün kazanılması gereken bir maçtı ama bence Beşiktaş'ın tur şansı yüzde 50'nin üstünde... Hakem Fırat Aydınus korkusuzca maç yönetti. Çıkardığı kartlar doğruydu. Oyunu gereksiz faullerle durdurması güzeldi. tek tarşılacak kararı maçın uzatma anlarında Babel'in yerde kaldığı pozisyondu.

Bir Allah'ın kulu yok mu?

Unutmadan dün Beşiktaş'ta Lens diye bir oyuncu vardı. Beşiktaşlılar sezon başından beri patlamasını bekliyor. En sonunda tribünler patladı "Dışarı" diye protesto etti. Dün forma giydiği ilk 45 dakikada 3'e bir yakalanan pozisyon öyle bir harcadı ki saç baş yoldurdu.

Cumartesi günü Beşiktaş'ın borcu açıklandı. Rakam 2 milyar TL'ye yaklaştı.

Nasıl ödenecek bilmiyorum ama Beşiktaş yönetimi iki gün önce Lens'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Bunun maliyeti tam 55 milyon TL... 40 bin Beşiktaş kongre üyesi arasında bir Allahın kulu kongre üyesi bunu sorgulamaz mı; gerçekten inanılacak gibi değil!