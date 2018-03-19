Beşiktaş’a yakışmadı

Başakşehir'de Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu cezalıydı. İki önemli futbolcunun olmaması Beşiktaş için büyük avantajdı.

Kartal maça durgun başladı. dakikalar geçtikçe oyuna ağırlığını koyacağını beklerken Başakşehir sağlı sollu ataklarla Beşiktaş'ın üzerine geldi.Doğrusu Başakşehir takımı ilk 45 dakika sanki 15 kişi oynadı. Beşiktaş'ın üzerine öyle böyle gelmediler. İlk yarıda Başakşehir farkı daha da artırabilirdi ama Fabri'yi aşamadılar. Adebayor-Medel eşleşmesi boy farkından Beşiktaş'ı çok zorladı.

Beşiktaş uzun süre uyanamazken, 63. dakikada Caiçara'nın ikinci sarı karttan kırmızı görmesinin ardından rakibinin üstüne gitti. Ancak Beşiktaş'ın baskısı oldukça şuursuzdu.

Siyah-Beyazlı takım dün şaşırtıcı derece tel tel döküldü. Takım savunması kötü ötesi, savunma-orta saha-forvet hattı arasındaki hatlar kopuktu.

90 dakikada Beşiktaş'ın önemli bir pozisyonu olmadan maçı bitirmesi son üç sezondur methiyeler düzdüğümüz takıma yakışmadı.



GÜNEŞ ÇILGINA DÖNDÜ

Dün gözüm önce Şenol Güneş'e takıldı. Usta teknik adam zaman zaman saha kenarında çılgına döndü.

Maalesef Güneş'in kazanma hırsı futbolcularda yoktu. Maçı tribünden izleyenlerden biri de Cenk Tosun'du.

"Keşke girip de oyunun kaderini değiştirseydi" demekten kendimi alamadım.

Beşiktaş dün Başakşehir'de 3 puanı kaybederken hem şampiyonluk yarışında yara aldı hem de rakibi Başakşehir'i potaya soktu.

Necip nerede, Necip?

Geçtiğimiz hafta içinde oynanan Bayern Münih maçında Beşiktaş'ın en iyisi Necip'ti. Gelin görün ki dün sahada Necip yoktu. Beşiktaş'ın altyapısında yetişen Necip ve onun gibi değerlere neden bu haksızlığa uğruyor anlamış değilim. Tabii ki şampiyonluk yolunda daha çok yol var. Ama gerçek olan bir şey var ki, Beşiktaş dün önemli bir avantajı kendi elleriyle itti.

Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'yı cesaretinden dolayı, dünkü güzel futbolundan dolayı da tebrik etmek gerekir.

Hakem Halil Umut Meler için çok iyi yorumlar duyuyordum. Gerçekten dört dörtlük bir maç yönetti. Meler'i tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.