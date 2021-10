Şam’da kayısı

Her ne kadar savunmadan top çıkarmakta zorlansa da ilk yarıdaki G.Saray ''istediğini almak'' adına doğru olan her şeyi yapma uğraşındaydı. Bence tüm G.Saraylılar topu Muslera'ya doğru oynamak yerine oyun alanı dışına göndermeyi tercih etmeli. Muslera'nın ayak tekniğinin çok iyi olmaması kadar kötü bir huyu da; topu ceza yayı civarındaki Taylan'a oynaması.

Taylan'ın ceza sahası önünde, yüzü kaleye dönükken aldığı her topta yüreğimiz ağzımıza geldi.

Potansiyeliyle göz kamaştıran Morutan, ilk ciddi pozisyonda Harit'e yaptığı blokla ekstra alkışı hak etti.

Cengiz'in ''gecenin en güzel golü'' olabilecek şutu, Muslera'nın ''gecenin en güzel kurtarışı'' ile sonlandı.

Boey, bu denli maç eksiğine rağmen Yedlin'den çok daha iyi bir performans sergilemeyi başardı ancak metrelerce bandajlı olan sağ üst arka adalesinden dolayı bir maçı daha tamamlayamadı.

Kendi ligindeki son dört maçın ilk yarı sonlarında kalesinde gol görmeye alışan sarı-kırmızılılar, 45+8'de Kerem biraz daha soğukkanlı olsa soyunma odasına önde girecekti. Sahanın en iyisi olan Cengiz'in 50'de Dieng'e ''al da at'' pasında topun auta çıkması bizim için büyük şanstı.

H H H

Zorlu Marsilya deplasmanı bir kez daha gösterdi ki, Halil, Kerem ve Morutan daha çok, ısrarla bir arada oynatılmalı.

Yine de Bordeaux transferi son dakikada direkten dönen Mohamed'i 11'de görmemek beni şaşırttı.

Fatih Hoca 72'de Halil'in yerine Diagne'ye şans verince şaşkınlığım bir kat daha arttı. Neyse; Mohamed konusunu başka zaman detaylıca değerlendiririz. Orta sahadaysa Terim'in arayışı daha sürecek gibi duruyor...

Sanırım deneyimli hocanın bir sonraki hedefi; genç Assunçao'yu, Cicaldau'yla denemek ve bu ikiliye Berkan ile Taylan'dan sadece birini seçmek olacak. Keza; "Berkan- Taylan", dünkü gibi bir maçta çok göz tırmalamasa da ligde ''sıkıcı'' bir orta saha anlamına gelebilir. Gelelim maçın en kritik anına; Polonyalı hakem verdiği yanlış penaltı kararından VAR sayesinde dönerek kariyerine ciddi bir katkı yaptı. Yine de bu pozisyonun, Van Aanholt'un, daha dikkatli ve daha şuurlu oynaması hususunda önemli bir uyarı olduğunu vurgulamalıyım. Bir puanı fazlasıyla hak ettik ve gruptan çıkmaya dev bir adım attık. Bundan iyisi…