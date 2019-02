Acı ama gerçek

Galatasaray'ın sorunu hiçbir zaman gol atamamak değildi.

Sarı-kırmızılı taraftarın golcü hasreti belki de bu durumu hisettirmemiş olabilir.

Galatasaray'ın sorunu hiçbir zaman savunma da değildi.



O bölgeye yapılan 3 stoper transferi sanki öyle bir his yaratmış gibi olabilir.

Galatasaray'ın sorunu bütün sezon boyunca orta sahaydı.

Bu Fernando, bu Belhanda'ya hangi Ndiaye'yi eklerseniz ekleyin bu sorun hiçbir şekilde gideremezsiniz.

Sarı-kırmızılıların sakatlıktan dönen Emre Akbaba ve yedek kulübesine demir atan Donk'u bir an evvel ideal 11'e entegre etmesi gerekiyor.



Hatta Selçuk İnan...

Sahada böyle bir Belhanda ve böyle bir Fernando varken hangimiz onu ilk 11'de görürsek şaşırırız ki!..

Galatasaray'ın ilerde çok iyi işler yapma ihtimali olan iki stoperi ve yeni golcüsüne fazla yüklenildiği kanaatindeyim.

Maç boyunca sosyal medyada yedek Benfica diye küçük görülen rakibin dün akşamki ilk 11'iinin tahmini bonservis bedeli toplamı 130 milyon euro'ydu.



Merak edenlere Galatasaray'ınkini söyleyeyim: 65 milyon Euro...

Şartlar Avrupa'da başarı için her geçen gün tüm kulüplerimiz gibi Galatasaray için de çetinleşiyor.

Bilmem farkında mısınız;

Galatasaray, Avrupa'da oynadığı son 25 maçın sadece 2'sini kazandı.

Artık satın alarak baş edemeyeceğimiz ortada...

Tüm Türk kulüpleri gibi Cimbom'da bu gerçeği kabullenmek zorunda...