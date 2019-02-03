Orta saha!!! – Serkan Korkmaz – Fotomaç
03 Şubat 2019, Pazar
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Orta saha!!!

Galatasaraylılar ilk 11'de Mitroglu'nu görünce heyecanlanmıştı.
Maçtan önce yayıncı kuruluşa konuşan , Sinan'ın gribal bir durumu olmasından ötürü Mitroglu'nu oynattıklarını açıklamıştı. Doğrusu, yeni bir golcünün iki antrenmanla çıktığı maçta ne yapacağını hepimiz merak ediyorduk.

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Asıl soru işareti ise, bir arada ilk kez oynayacak olan savunma ikilisi (Luyindama-Marcao) olarak görünüyordu.
Maçın başında, Luyindama'nın sarı kart görmesine ve Muslera'nın rakip forvetlerle sık sık karşı karşıya kalışına tanıklık ettik. Mariano sakatlanıp yerini Ömer'e bırakınca sarı kırmızılıların rakip kaleye gitme olasılığı iyice azalmıştı.
İlk yarı için " sezonun en kötü futbolunu oynadı" diyebiliriz.
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Bunu yazdığıma ben de şaşırıyorum;
ile Ndiaye maçın ilk yarısındaki gibi oynayacaklarsa Donk-Selçuk ikilisi onlardan daha iyi bir seçim olabilir.
Oyuna başlayan Sinan, sonradan oyuna giren Yunan golcü olsaydı, Mitroglu-Sinan değişikliğini anlayabilirdim.
Hayli ironik buluyorum ki; iki önemli golcü, iki de iyi stoper alan sarı-kırmızılılar hedeflerine ulaşamazsa bunun sebebi orta sahası olacak.

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