Henry bir başka – Serkan Korkmaz – Fotomaç
20 Ocak 2019, Pazar
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Henry bir başka

devre arası kampını son derece verimli geçirmiş. Takımın pas bağlantıları ve temposu, rakibi Ankaragücü olmasına rağmen dikkat çekici ölçüde iyiydi.
Sarı-kırmızılılar ikinci yarının ilk maçında karşılarında bulabilecekleri en iyi rakiple oynadılar diyebilirim.
Maç öncesinde taraftarın Abdürrahim Albayrak'ı hedef alan golcü transferi beklentisi hayli dikkat çekiciydi.

Farklı galibiyet Galatasaray Yönetimi'ni rehavete düşürmemeli.
Maçın yıldızı Onyekuru, Rodrigues'in en iyi performansının bile üstündeydi. Bu oyuncunun kiralık olması üzücü.
Eminim ki Everton'lı yetkililer ve teknik heyet en az Galatasaray taraftarı kadar performansından hoşnuttur.
Yeni transferi Marcao'yu ilk maçı olmasına rağmen zayıf ve iyi hazırlanamamış bir rakibin karşısında da olsa beğendim.
Elbetteki bu değerlendirmem maliyetinden bağımsız.
Stadı'nın zemini toparlanmış. Bu, Galatasaray'ın ikinci yarı performansında kuşkusuz bir artış sağlayacak.
'in cezasının deplasmanı ile birlikte bitiyor olması; yüzde 100 emin olmasam da bir golcü, en az iki transferin daha rotasyona katılması Galatasaray'ın şampiyonlukta en iddialı takımlardan birisi olduğunu gösteriyor.
Farklı kazanmak her zaman güzeldir. 2019'un ilk maçında böyle bir başlangıç sarı-kırmızılı camiaya büyük moral oldu.
Lafı çok uzatmayayım, yaşanan saha dışı gelişmeler, saha içindeki performans Ankaragücü'nü çok büyük olasılıkla küme düşmeye aday bir takım olduğunu gösteriyor.
Köklü kulübe aidiyet hisseden herkesin artık bu işin muhasebesini yapması zamanı gelmiş gözüküyor.

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