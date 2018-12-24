Evdeki hesap

Başakşehir puan kaybedince tüm takipçilerin iştahı kabarmıştı.

Galatasaray'da son haftaların başarılı takımı Sivasspor karşısında kazanarak, puan farkını 6'ya indirmeye kafasına koymuştu.

Rakip de Robinho gibi bir oyuncu olunca evdeki hesaplar çarşıya uymayabiliyor.



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Karşılaşmanın hemen öncesinde 4 farklı galibiyetle puan cetvelinde 2.'lik hesabı yapan sarı-kırmızılılar, Robinho'nun harika golleriyle ilk 45 dakikada ibretlik bir ders aldı.Onyekuru emin adımlarla performansının üstüne her hafta koyarak Gary Rodrigues'in önüne geçti. Dün akşamki galibiyetin mimarlarından birisi oldu.Son haftaların yükselen performanslarından birini sergileyen Feghouli , yine yüksek standartta oynadı.Feghouli'ye uzun bir aradan sonra takıma dönen Belhanda 'nın performansı da eklenince, golcü Galatasaray kimliği ortaya çıktı.Her iki futbolcu da hücuma verdikleri katkıyla galibiyette büyük pay sahibi oldular.Ndiaye ve Fernando da dün akşam performanslarıyla orta sahanın gücüne güç kattı.Dün akşam yenilen golleri sadece savunma hatalarına bağlamak da doğru olmaz.Robinho gibi muazzam bir futbolcu, bir dünya yıldızı Sivasspor'un attığı gollerde sıra dışı şutlara imza attı.

Galatasaray devre arasında muhakkak bir golcü alacak. İkinci bir transfer yapılacaksa bence bu stoper bölgesine olmalı.

Galatasaray'ın ligin ikinci yarısında gol atma sorunu yaşayacağını, alınacak golcüyü de hesaba katarak gol sıkıntısı çekeceğini pek sanmıyorum.

Ama bu savunmayla her takım, Galatasaray'a evinde bile gol atabilir.