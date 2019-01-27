Heyecan ve hezeyan

Galatasaray üç kulvarda iddiasını sürdürüyor ve golcüsü yok.

Bu kadar kritik bir deplasmanda, bu hava ve zemin koşullarında, Galatasaray Sinan Gümüş (çocuk elinden gelenin en iyisini yapıyor; gol de attı ama) ile gol arıyor.

Artık daha net konuşalım; bu işin tadı kaçtı! 6-0'lık Ankaragücü maçı sonrasında da herkes ''bu farklı galibiyet yanıltmasın, golcü şart'' demişti.

***

***

***

Peki problem nerede? Güney Amerika ligleri, Avrupa'nın tüm ligleri, bir alt ligler, bir tane golcü nasıl ve neden bulunamıyor?Koskoca bir devre ve ardından transfer tahtasının açık olduğu bir ay geride kaldı… Kocaman gezegende bir tane dahi golcü neden bulamıyor?Bulunuyor da teknik heyete mi beğendirilemiyor, ya da teknik heyet söylüyor da yönetim mi almayı beceremiyor?Birisi açıklasın… Keza; tüm camia şaşkın. Bu işte bir tuhaflık olduğu kesin. Zamanla tüm gerçekler ortaya çıkacaktır. ''Almıyoruz'', ''alamıyoruz'' da denmiyor… Dün akşam Galatasaraylı futbolcular (Muslera dahil), penaltı yaptırmak, zemini hesaba katmadan yerden paslar vermek ve çalım denemek gibi garabetlerle ne gerekiyorsa yaptılar…

Haklarını yemeyelim gol için de debelenip durdular. Göz göre göre üç kulvarda da heyecan devam ediyor ama yapıl(a)mayan bir iki transfer yüzünden hezeyanla sonuçlanma olasılığı çok yüksek bir sezona tanıklık ediyoruz.

Yönetimler, hocalar, topçular bir gün gidiyor ve tüm yaşananların muhasebesini kalan hancılar yapıyor. Yani; taraftar ve medya…