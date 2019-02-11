Sözün bittiği yer

17 yaşında bir kalecinin onbinlerce insan önünde verdiği sınavı bir gün gol krallığında açık ara önde giden bir oyuncunun yeni takımıyla ilk maçındaki performansını ve bunun gibi futbolseverleri heyecanlandıracak saha içi detayları konuşmak, yazmak isterdim.

Dün akşam Türk Telekom Stadı'nda sahnelenen hakem ve VAR performansı bir kez daha gösteriyor ki; sözün bittiği yerdeyiz.

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Tartışmalı sayısız pozisyon maçta cereyan etti. Her şeyi geçtim.Birbirinden farklı iki hakemin "F..k off'a karşı standartsız kararlarını, ilk goldeki ofsayt çizgisini hatta Diagne'nin ikinci sarı kartını... Ama Marcao'nun Ekuban'a yaptığı penaltının VAR incelemesine rağmen verilmemesine hiçbir gerekçe bulamıyorum.Çok açık söyleyeyim ki sadece Trabzonspor 'a değil birkaç hafta önce Trabzon'daki maçta deplasmanda oynayan Başakşehir , dün akşam belki de sezonun en görkemli futbollarından birini oynayan Galatasaray dahil aynı anda pek çok kulübe, kuruma ve kişiye adeta operasyon çekiliyor.

Dün akşam Galatasaray'ın kendi sahasında ortaya koyduğu performansa da gölge düşürme gayreti dikkat çekiciydi.

Trabzonspor'un sayısız hakem kararındaki mağduriyetlerine bir yenisi daha eklendi. Normal bir hakem yönetimi olduğunu iddia eden varsa sabaha kadar tartışırım.

Tüm yetkilileri sağduyuyla hareket edip gereğini yapmaya davet ediyorum.

Tüm yaşadıklarımız toplumsal huzurumuzu olumsuz yönde etkiliyor.