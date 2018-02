Kemal Özdeş farkı

Görüldüğü gibi fikstür avantajı diye bir şey yok. K.Paşa ligin derli toplu ve tehlikeli takımlarından biri. Galatasaray'ın bu maçı kazanamaması çok da büyük bir sürpriz değil. Haftalardınr söylüyorum;

G.Saray için sezonun ern kritik anı Fernando'nun sakatlığı. Brezilyalı orta saha sakatlandığı günden beri Galatasaray şampiyonluğa oynayan bir takımın orta saha kurgusundarn uzak oynamak durumunda kaldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda beraberlik bence iyi bir sonuç olurdu.

Rodrigues'in muazzam golüyle öne geçen Galatasaray bu skoru tutabilecek oyuncu kalitesine sahip değil.

Kasımpaşa'nın ilk yarının sonunda kazandığı penaltı herkesi ikiye böldü.

Penaltı veya değil. Her ne olursa olsun Serdar Aziz'in kontrolsüz bir savunma oyuncusu olduğu gerçeğini değiştirmliyor.

Keza Terim de ikincç i yarının başıhda onu oyundan alarak bu görüşte olduğunun sinlyalini verdi.



Hastaneye gitmeliydi

Büyük takımlar bazen kötü oynayıp kazanıyor bazense iyi oynayıp kaybediyor.

Lig uzun bir maraton bu tip klişe cümlelerle önümüzdeki haftalarda tüm takımların için yorum yapmaya devam edeceğiz.

Gomis'in maçın başında baygınlık geçirmesi herkesi endişelendirdi.

Transferi sürecinde ve imza töreninde tıp heyetinin yaptığı bilgilendirme çok önemliydi. Hayati bir tehlike yok denmesine karşın yıldız golcünün sahada kalmasını yadırgadığımı belirtmek isterim.

Çok net gördük ki bu kendi kararıydı.

Yine de doktor nezaretinde hastaneye gitmiş olması benim açımdan daha doğru olacaktı. Bu yazıyı tüm Galatasaray taraftarının beyninde bir diken olarak beliren o soruyla bitirmek istiyorum.

Çünkü bu sezon şampiyon olunup olunmayacağı en çok bu sorunun yanıtına bağlı, "Fernando ne zaman dönecek?" Kemal Özdeş çok özel bir karekter ve ezber bozan bir teknik adam.

Kemal Özdeş'in Kasımpaşa macerası ne spor medyası ne de spor kamuoyu tarafından hak ettiği takdiri görmüyor.

Bense Kemal Özdeş'i ve onu bu takımın başında tutanları tebrik ediyorum.