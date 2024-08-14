Yeni rota

lk düdüğün çalmasıyla birlikte Fenerbahçe, ezber bozan bir başlangıç yaptı. Neye göre; Lugano ve Lille ile oynanan ilk maça göre... Çünkü Avrupa'daki bu üç maçın ilk yarılarında Fenerbahçe, kapasitesinin çok altında bir görüntü ortaya koymuş ve ikinci yarılardaki oyunuyla skor almıştı. Bu karşılaşma Şampiyonlar Ligi yolunda 'olmak ya da olmamak' mücadelesiydi. Futbolcular da bunun net olarak farkındaydı.

Bu nedenle ilk saniyeden itibaren rakibini boğan, baskı altına alan ve net pozisyonlar yakalayan taraf Fenerbahçe'ydi. Lille'in ilk maçtaki o etkili oyunu adeta bay-pas edildi... O baskı, o hırs, o mücadele Lille'i şaşkına çevirdi ama o gol ilk yarıda gelmedi.

İkinci yarının başında da Fenerbahçe o oyununa kaldığı yerden devam etti... Taaa ki 60'ıncı dakikaya kadar... Ne mi oldu bu dakikada? Yine kendini bilmez birkaç taraftar devreye girdi ve sahaya attığı yabancı maddelerle oyunun durmasına, Fenerbahçe'nin de baskısının kırılmasına neden oldu. Sahi, neden yapıyorsunuz arkadaşlar bunu? Çok merak ediyorum...

Neyse ki Mourinho duruma el koydu. Üst üste değişikliklerle baskıyı yine kurdu. Beklenen gol 90+1'de geldi. Maç uzatmaya gitti. Ama yine o kahreden talih yanımızda değildi... Lille'in koca yarım saatte geliştirdiği tek atakta top Jayden'ın eline çarptı, penaltı ve gol...

Şampiyonlar Ligi kısacası yine hayal oldu... Hasret 16 yıla çıktı... Yeni rota Avrupa Ligi... Hani Mourinho'nun Porto ve Manchester United'la kupayı kaldırdığı, Roma'yla da final oynadığı arena... Belli mi olur belki hayırlısı budur? Neden Fenerbahçe'nin yolu Jose önderliğinde final olmasın...