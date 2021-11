İlkeler ve prensipler

Galatasaray maça rotasyonla başladı. 11'de başlayan Ömer Bayram, Babel ve Emre Kılınç'ın göstereceği performans, forma rekabeti açısından önemliydi.

Performanslarıyla fark yarattıkları da söylenemez.

Fatih Terim'in oyuncu tercihleri, ilk yarı bitince oyuna müdahale etmemesi, ikinci yarı yine geç oyuncu değişiklikleri, formasyondaki değişikliklerinin doğru olmadığını söyleyebiliriz. Karagümrük gibi top ayağındayken kaleciden önündeki 6'lı pas hattına çıkmak isteyecek takıma karşı oyunun son bölümdeki gibi 6'lık blokla basması gerekir.

Galatasaray'ın hem yatay olarak hem de yeri geldiğinde 6'ya 4, 8'e 6 gibi bu ön alan baskılarında üstünlük sağlaması gerekirdi. Bu organizasyon eksikliği son 20 dakikalık bölüme kadar çok net görüldü. Aynı şekilde top ayağındaken özellikle oyun başlangıcında çok baskı yedi sarıkırmızılılar.

3 temel başlıkta da daha sağlıklı bir oyun olması gerekir. Birinci, bekler stoperlerin yanına yatay gidecek; orta saha üçlüsü de stoperlerin önüne gelip pas kanalı oluşturup, rakibin de takım boyunu uzatmalı. İkinci, hücum oyuncularıyla rakiplerin takım boyu uzadığında bire bir kalma şansı vardı.

Üçüncü, opsiyon olarak iki kenar beki, sahte bek topsuz orta saha iç koridoruna sokup sayısal çoğunlukta baskı varsa; sağda kerem, solda Babel, Muslera'dan topu istemek için kendi yarı alanına gelip boş pozisyonda da pas isteyebilirlerdi.

Yapılacak opsiyonlarla da sayısal olarak üstünlük sağlandığı gibi daha rahat da rakip yarı alanına geçiş olacaktı.

Galatasaray'ın kadrosu genç ve dinamizle beraber toplu ve topsuz oyunda hem yerleşimi hem savunma arkasına yaptığı koşular maçtan maça değişmeden daha otomatik bir şekilde gelişmesini sağlaması gerekir.

Bunun için de oyunun hücum ve savunma yönündeki temel 'ilke ve prensiplerini' belirleyip bu maddeler doğrultusunda oyunun gelişimini sağlanması lazım. Eğer bunlar da yeterli seviyede olmaz ve de oyun hafızası oluşmazsa yapılan rotasyonlar oyuncu tercihleri, değişim süreleri vs. birçok konu başlığı her zaman konuşulacaktır.

Maalesef ülkemizdeki en büyük sıkıntı bir 90 dakika bittiğinde oyun felsefesinin artı ve eksileri değil de daha çok oyuncu performanslarının konuşulmasıdır.