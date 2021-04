Dostlar sağ olsun

İnsanoğlu böyle işte... On gün önce kalksa biri sorsa;'bu üç milli maçtan yedi puana razı olur musun?' dese, kesinlikle kabul ederdik. Ama şu an gönül kabullenemiyor. Haalandlı Norveç'e üç gol atıp,Avrupa'nın güçlü ekibi Hollanda'ya dört tane attıktan sonra ise yedi puan değil on yedi puan da bizi bugün için mutlu etmez. Letonya gider bu iki ülkeden de puan alırsa amenna...Biraz içimiz soğur. Lakin puan alamazsa,biz bu iki puanı çok ararız ve kahır mektubunu da yazarız...

Bir milli maç haftasını da geride bıraktık.Haftasonu ilginç karşılaşmalar olacak.Herkes yeni teknik adamlı Fenerbahçe'yi ve stopersiz Galatasaray'ın ne yapacağını merak ediyor. İlk sayfada bu iki camia var.

İster 'malumun ilamı', isterseniz 'perşembenin gelişi çarşambadan belliydi' diyebilirsiniz. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi benim gibi düşünenler için bırakın sürpriz olmayı, geç bile kalındı diye ifade ediliyor. Taraftarını heyecanlandıramayan,tatmin edemeyen bunun yanında oyuncusunu tavlayamayan ve istediği verimi alamayan hocanın bu vakte kadar bile kalması büyük bir talihsizliktir bence. Doğaçlama oynayan,karambol futbolunun dışına nadir çıkan bir takım izletti bize.

Neyse o defter kapandı artık...

Oyuncuların büyük saygı duyduğu 'Emre abi'leri şimdi 'Emre hoca'ları oldu. Yüzde yüz doğru karar olduğunu düşünüyorum.

Mevcut durumda başka bir ismi gündeme bile getirmek hata olurdu.

Kulübün sezon sonuna kadar anlaştık diye beyanda bulunması çok normal ama ben bu kurgunun önümüzdeki sezona da sarkacağını düşünüyorum. Mayısta seçim var.

Ali Koç başkan devam eder ve iddaa ederek söylüyorum; bu takımı şampiyon yapmadan da gitmez!

Galatasaray 'da ise bir tedirginlik havası seziyorum. Tadı,tuzu pek yok gibi. Olmaz olmaz demeyin;

Hatay'da bir mağlubiyet yaşanırsa yer yerinden oynar,benden söylemesi. Soğuk kriz bir anda alevlenir ve pek çok şeyi yakar geçer.

Milli takım,yedi puan,Emre Hoca,Hatay,kaos dedik. Sanki sıkıntılı işlermiş gibi...Ama bir gülümseme bırakayım güne de,öyle noktalayalım. Değerli futbol adamı,herkesin hocası, herkesin abisi-kardeşi Yılmaz Vural lige geri döndü. Bildiğini unutanlara,kulağına üfletenlere yeni bir imza atar diye tahmin ediyorum. Yani iz bırakır.

Nasıl olsa önümüzde hatırlanması ve maziye gömülmesi gereken daha pek çok şey var...