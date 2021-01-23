Zaman fakiri

Beşiktaş maçının ilk 10 dakikasını izleyen herkes farkın geleceğini rahatlıkla anladı. Bastıran, ısıran, koparmaya çalışan bir Beşiktaş vardı.

Ritmi ayarlayan ve rakibin de ayarını bozan bir tempo ortadaydı.

Oyuncular ezberlemişcesine ; birbirlerine hem yol açıyorlar hem de açıklarını kapatıyorlardı.

Açıkçası izlemekten ben çok zevk alıyorum.

Sergen Yalçın bir mucize oluşturuyor sanki.

Övgünün her türlüsünü de hak ediyorlar yani...

Karagümrük bu maçta ne oynamayı becerebildi ne de oynayana engel olabildi.

Takdir ettiğim ve cevabını bulamadığım konuların aynı yerde olması enteresan aslında.

Nasıl mı?

Kadro kalitesi üst sınıfa yakın ve hala takviye yapan bir mantıkla işlerken; nasıl oluyor da tecrübeli bir teknik adam almıyorsun sayın başkan?

H H H

Bu takım daha üstlerde olabilir.

Organize olamayan Fenerbahçe takımını görünce, maçın başında kazanamayacağını anladım.

Ne göze ne de gönüle hitap edebilen bir oyuncu topluluğu vardı.

Destek,bağlılık ve birlikteliği bir türlü oluşturamıyorlar.

Son beş maçı kazanıp Sivasspor karşısına çıktılar ama galip gelme adına en ufak bir reaksiyon yoktu ortada.

Kazansa da sergilenen oyundan memnun olmayan taraftarın tek tesellisi Özil bugün için...

Mesela ;Gustavo topu ileri atacak adresi bulamadı.

Belki kırk kez kendi alanında hapsoldu.

Caner tempo katar dedik ama nerdeyse uzatmalarda oyuna girecekti.

Sosa dünyaya küsmüş , sen ise ona...

Bu takımın şu ana kadar böyle bir puan toplaması bile anormal geliyor bana.

F.Bahçe taraftarı olup, takımından memnun olan biri varsa eğer ben bundan sonra en ufak bir laf etmeyeceğim.

H H H

Galatasaray'da işler cidden karışık.

Üç vakte kadar çok şey ortaya çıkacak.

Baksanıza;farklı galibiyetin hoş etkisi bile sadece bir gün sürdü.

Size ilginç gelir mi bilmiyorum fakat bu işte kolay lokma gerçekten hiç yok.İçerideki sorunlara bir şey diyemem ama dışarıdan çomak sokanları birileri mutlaka uyarmalı.

Arslanın eti acıdır,onu akbabalar bile yiyemez.

Bunu bilmekte fayda var.

Sezonun yarısına geldik.

Gidene gelene de alıştık zaten.

Yakın zamanda iki teknik adam değişikliği de kapıda.

Önümüzdeki hafta ciddi oyuncu transferleri olacak.

Sahne hiç ara vermeden devam edecek.

Anlayacağınız piyasa karışacak.

Biz henüz ikili oynayanlara alışamamışken, şimdi bir de üçlü oynayanlar çıkacak.

Kurtla beraber öldürenler, çobanla beraber yiyenler,sahibiyle beraber ağlıyanlar türeyecek...