Sürgün yedi

Eline ve diline sahip olamayan Sumudica tek bavulla gönderildi.

Bir yerde ağır hata yapacağı çok belliydi.

Kurduğu sisteme ve kendine ihanet etti.

Giderken 'Sürgünden mektubumu bekleyin' der gibiydi.

Son beş maçını gol yemeden kazanan Beşiktaş'ın ilk on birini gördüğümde, Hatayspor'u ne kadar ciddiye aldığını anladım.

Savunma hattının önüne Necip'i yerleştiren Sergen hocanın, Josef ve Atiba'ya ek kuvvet oluşturmak istediği belliydi.

Beşiktaş golü erken bulunca, farklı bir galibiyet mi geliyor diye düşündüm.

Lakin Hatayspor anında cevap verdi.

Ben her zaman genç oyunculara önem verilmesinden yana oldum.

Şu an lider olan ve şampiyonluğa oynayan Beşiktaş takımının kalecileri çok genç ve tecrübesizler.

Hocaları onlara inanıyor.

Çok önemli şans elde ettiler.

Kafaya oynuyorsan ya her maç daha da üstüne koyacaksın ya da eldivenleri tecrübeli birine vereceksin.

Çünkü sen yaşınla değil oynadığın takımla varsın.

Yani diyorum ki; Ersin, o ilk Hatay golünü asla yemeyeceksin.

***

İlk yarı; sahanın her yerini kapatan ve Beşiktaş'ın oynamasına izin vermeyen bir Hatayspor vardı.

Dirençli, agresif ve cüretkar oynadılar.

Oyunun büyük kısmında baskındılar. Ama sadece ilk yarı için konuşuyorum bunları. İkinci yarıda fiziksel açıdan düşüş yaşadılar. Topa sahip olmayı ve organize atakları gerçekleştiremediler.

Beğenilen, övülen Hatayspor'a baktığımda orta sınıf oyuncu diye sınıflandırdığımız kısma pek rastlayamadım. Ya iyiler var ya da vasat altı oyuncular...

İlk yarı muhteşem ikinci yarı ise tadsız tuzsuz bir maç izledik.

Aksayan bölgeler olduğunu her iki takım için de gördük.

'Ya tutarsa' değil, direkt oynayacak takviyeler mutlaka olmalı.

Henüz yolun yarısına bile gelmedik.

Her geçen gün durum ağırlaşıyor.

Hava şartları da keza öyle.

Biraz önce sürgüne gidenlerden de bahsetmiştim.

Ligdeki tüm takımların transfere ihtiyacı olduğu belli.

Herkes ayağına pabucu ona göre giymeli...