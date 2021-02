İhbar ediyorum

Hani; hem sakız çiğneyip hem merdiven çıkamayanlar vardır ya, Fenerbahçe de aynen öyle. Hem hücumu hem de savunmayı aynı anda yapamıyorlar. Aslında ne oynadıkları, ne yaptıkları da belli değil... Üstelik oynayanın da izleyenin de zevk almadığı apaçık ortada. Kazanan takımı, lider takımı eleştirirsen çok eleştiri alırsın. Alalım... İtici olursun! Olalım... Beni veya bizi eleştirenler; Fener takımının sergilediği oyundan eğer memnun iseler, ben her türlü tenkite açığım. Ortada elle tutulan, göz ile görülebilen en ufak bir ahenk yokken; üç puan ve Altay'ın kurtarışları dışında konuşulacak en ufak da güzel bir şey yok. Gustavo ve Pelkas her halde Altay'a vekalet bırakmışlar: 'Biz yokken, yokluğumuzu aratma' diye...

Şu an için eksikleri konuşuyor ve kadro hakkında yorumlar yapıyoruz. Merak etmeyin; sakatlıklar geçtikten sonra konuşacak yeni mevzular doğacak. Önemli figürlerin yokluğunda bile kurgulama hatası yapan teknik ekip, herkes döndüğünde ise telaşa düşecekler. Pelkas'ı haydi kanata çektiler diyelim. İrfan Can nereye konumlanacak? Gustavo'suz oynamanın zor olduğunu herkes gördü. Onun yeri kesin yani. Mesut'a da 'sen otur' diyemezsin! Çünkü oyun onun üzerine konumlanacak. Ozan mı İrfan mı? Tereddütler başlayacak... Git geller olacak. Emek sarf eden Mert Hakan var bir de... Thiam'ı, Samatta'sı, Valencia'sı, Samuel'i de bekliyor. Ferdi'ye, Sinan'a sıra gelir mi? Onu bilmem. Sosa'yı kendi adıma hiç düşünmüyorum. Stresi, kaprisi de diğer yandan...Baskıyı, presi rakibe yapacakken, F.Bahçe takımı bunu kendi üzerinde hissediyor ve daha da hissedecek.

Bakın; Beşiktaş takımı oyun içinde yeni oyuna geçebiliyor. Sistem içinde yeni sistem oluşturuyor. Galatasaray iştahlı. Isırmayı, koparmayı beceriyor. Trabzonspor, süslemeden takipte. Hedefe odaklanmış... Rakipler oyundan kopmuyor. Direnerek kazanıyorlar. Hatayspor, Alanyaspor takımları da göze hoş gelen top oynuyorlar. Yani hem iyi oynuyorlar hem kazanıyorlar. Lakin F.Bahçe takımı bir mucizeye imza atıyor. İyi oyun yok, aksiyon yok, hırs yok ama kazanıyor. Kenarda çözüm üretebilen bir teknik ekip yok. Oyunun içinde yeni bir oyun formatına geçebilecek bir teknik ekip yok. Oyuncu üzerinde sevgi ve saygı oluşturabilmiş bir teknik ekip yok. Bırakın oyuncunun kalbine girmeyi, beynine girme becerisi olan bir teknik ekip de yok. Oyuncusunu iştahlandırabilen bir teknik ekip de yok. Bu Fenerbahçe takımı şampiyon olabilir. Bu kadro ile bu başkan ile bu takım şampiyon olabilir. Ama bir gerçek var ortada; bu teknik ekiple olamaz...